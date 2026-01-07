Mercato : Coup dur pour l’ASSE, un deal tombe à l’eau à la dernière minute

L’ASSE pensait tenir sur le mercato un renfort prometteur pour solidifier son entrejeu. Mais le marché, fidèle à son lot de surprises, a encore frappé les Verts dans les derniers instants.

Mercato ASSE : Pierre Dwomoh, un profil qui faisait saliver Saint-Etienne

À peine le marché hivernal entrouvert, l’ASSE s’était mise en ordre de bataille. L’idée était claire : renforcer un milieu de terrain parfois en manque de densité et de constance. Pierre Dwomoh cochait toutes les cases. Jeune, puissant, polyvalent, le Belge de 21 ans apparaissait comme une opportunité à saisir, presque un cadeau tombé du ciel stéphanois.

Lire aussi : ASSE Mercato : Saint-Etienne sur un coup à Strasbourg

À voir

Mercato OL : Une pépite danoise en approche à Lyon

Formé à Genk, aguerri à Antwerp avant de rejoindre Watford, Dwomoh possède ce profil moderne que les recruteurs affectionnent : capable de jouer sentinelle, relayeur ou même plus haut, avec ses 1,88 m comme argument physique supplémentaire. Peu utilisé en Championship cette saison, le joueur cherchait surtout du temps de jeu. Saint-Étienne semblait être ce port d’attache idéal pour relancer une trajectoire prometteuse.

La douche froide du dernier moment pour les Verts

Mais le mercato n’est jamais un long fleuve tranquille. Alors que les discussions étaient bien engagées, le dossier s’est brutalement refermé. En coulisses, l’optimisme a laissé place à la frustration. Aucun accord définitif n’a été trouvé selon The Watford Way et, comme souvent, le silence règne sur les véritables raisons de cet échec tardif.

Problème financier, désaccord contractuel ou revirement stratégique de dernière minute ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c’est que l’ASSE voit s’échapper une piste sérieuse, au moment même où la concurrence s’organise. Sheffield Wednesday, Norwich, Galatasaray ou encore Gaziantep FK restent à l’affût, prêts à profiter de l’hésitation forézienne.

D’autres pistes existent, comme celle menant à Rabby Nzingoula, évoquée récemment. Mais pour l’instant, rien de concret. Le temps presse, les besoins demeurent et les supporters attendent des actes. À Saint-Étienne, le mercato n’a pas dit son dernier mot. Reste à savoir si les Verts sauront transformer l’attente en bonne surprise… ou si la patience sera encore mise à rude épreuve.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Dunkerque pousse pour enrôler un Vert

À voir

PSG-OM : Marquinhos allume Marseille avant le choc !

Mercato ASSE : Stassin sur le départ, son successeur connu

ASSE : Un retour salvateur est imminent, Horneland respire