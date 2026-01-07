PSG-OM : Marquinhos allume Marseille avant le choc !

Marquinhos n’a pas attendu le coup d’envoi pour entrer dans son Classique entre le PSG et l’OM. À la veille du Trophée des champions, le capitaine du Paris SG a dégainé des mots forts pour rappeler que Paris avance sans trembler, même face à son rival historique.

Trophée des Champions – PSG : Marquinhos donne le ton et défie l’OM

La scène se déroule loin du Vélodrome et du Parc des Princes, au Koweït, mais la tension est bien réelle. En conférence de presse, Marquinhos n’a pas esquivé la question brûlante : la peur existe-t-elle après la défaite parisienne en Ligue 1 en septembre ? La réponse est nette, tranchante, presque clinique. « Marseille ne me fait jamais peur. Peur, non. On respecte toujours l’adversaire », a lâché le Brésilien, droit dans ses crampons.

Lire aussi : PSG-OM : Grosse surprise en vue du Trophée des Champions !

À voir

ASSE Mercato : Saint-Etienne sur un coup à Strasbourg

Une déclaration de Marquinhos qui claque comme un tacle glissé parfaitement maîtrisé. Derrière la formule, une philosophie assumée : « Peu importe l’adversaire, on n’en a pas peur. C’est notre état d’esprit (…) de toujours vouloir gagner ». Le PSG, champion d’Europe, avance avec certitudes et ambition, sans se laisser troubler par les souvenirs récents.

Luis Enrique prône la maîtrise des émotions

Dans le sillage de son capitaine, Marquinhos, Luis Enrique a calmé le jeu sans baisser la garde. Pour l’entraîneur parisien, ce Trophée des champions n’a rien d’une revanche. « Quand tu joues un Classique contre l’OM et en plus une finale, ce n’est pas une revanche du championnat », a-t-il insisté.

Le technicien espagnol sait pourtant l’enjeu colossal. « Il faudra bien gérer les émotions, être attentif aux détails », prévient-il, conscient que ce type de match se gagne autant à la tête qu’aux jambes. À Paris, la sérénité se veut arme fatale.

Marseille répond par l’envie et la confiance

Côté marseillais, Leonardo Balerdi n’a pas fui le duel verbal. Le capitaine de l’Olympique de Marseille s’appuie sur le succès de septembre pour nourrir l’espoir. « Le match aller contre Paris nous donne beaucoup d’envie », a-t-il affirmé avec détermination.

Mais l’Argentin appelle aussi à un sursaut collectif. « Il faut changer l’attitude qu’on a eue contre Nantes et affronter ce match de la meilleure manière ». Le Classique est lancé : paroles fortes, regards appuyés, et une finale qui promet bien plus qu’un simple trophée.

Lire aussi sur PSG-OM :

Mercato PSG : Grande annonce avant le Trophée des champions

À voir

Mercato OL : Une pépite danoise en approche à Lyon

FLASH INFO : Le PSG et l’OM au Koweït, jackpot pour la LFP !

OM : Un accord officialisé à Marseille juste avant le PSG !