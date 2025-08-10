Mercato ASSE : Un club de C3 veut frapper à Saint-Etienne

Le mercato de l’ASSE s’anime en coulisses. Un club engagé dans les qualifications de la Ligue Europa se positionne sur un milieu de terrain important des Verts, ouvrant la porte à un possible départ cet été.

Mercato ASSE : Bouchouari, un dossier chaud dans le Forez

À Saint-Étienne, l’infirmerie et le marché des transferts se croisent. Absent face à Laval en raison d’une suspension et d’une blessure au dos, Benjamin Bouchouari, un élément clé du milieu, attire désormais les convoitises à l’étranger. Après des rumeurs insistantes venues d’Espagne et de Turquie, c’est désormais un club grec engagé en Ligue Europa qui tente sa chance.

Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur n’a pas prolongé et la direction s’interroge : faut-il le vendre dès cet été pour éviter un départ libre à moyen terme ? Ses prestations depuis son arrivée en Ligue 2 ont convaincu plusieurs recruteurs, et la perspective de disputer l’Europe pourrait peser lourd dans sa réflexion.

Le PAOK Salonique passe à l’offensive

Selon la presse grecque, le PAOK Salonique, en pleine bataille pour une qualification européenne, suit de près le profil du Marocain. Une piste jugée crédible, d’autant que le club hellène cherche à renforcer son entrejeu avant la clôture du mercato. Une première approche aurait été effectuée, sans qu’une offre ferme ne soit encore confirmée à Saint-Etienne.

Cette nouvelle relance la tension chez les supporters de l’ASSE, déjà inquiets face à la multiplication des rumeurs de départs. Entre la volonté de rester compétitif et la nécessité de sécuriser ses actifs, la direction stéphanoise marche sur un fil. Le feuilleton pourrait rapidement s’accélérer, notamment si le PAOK valide sa présence en phase de groupes de C3.