Ousmane Diomandé trop cher, le PSG active un plan B à 6M€ !

En quête d’un défenseur central pour l’avenir, le PSG pourrait finalement abandonner la piste menant à Ousmane Diomandé du Sporting Portugal au profit d’une cible moins coûteuse. Explications.

Mercato PSG : Le Sporting réclame 60M€ pour Ousmane Diomandé

Le Paris Saint-Germain étudie sérieusement la piste menant à Ousmane Diomandé pour ce mercato hivernal. Le défenseur central du Sporting CP, sous contrat jusqu’en juin 2027, dispose d’une clause libératoire fixée à 80 millions d’euros. Toutefois, selon plusieurs sources, le PSG estime qu’un accord pourrait être trouvé autour de 60 millions d’euros si les discussions s’ouvrent.

Le profil du joueur de 22 ans plaît en interne : jeune, puissant et déjà expérimenté au plus haut niveau européen, Diomandé correspond au type de renfort recherché pour renforcer l’axe défensif parisien sur le long terme. Luis Campos, conseiller sportif parisien, reste attentif à l’évolution de la situation, sans précipitation, mais avec l’idée de se positionner rapidement si une opportunité concrète se présente.

Du côté des Lions, aucune volonté affichée de brader l’international ivoirien, mais une ouverture à la négociation pourrait exister en cas d’offre jugée cohérente avec le marché. Conscient de la complexité de ce dossier, le Paris SG scruterait déjà d’autres options pour renforcer sa charnière centrale en vue des joutes de la seconde partie de saison.

Chibuike Nwaiwu débarque au Paris SG pour 6M€ ?

Pendant l’été 2024, le PSG a recruté Willian Pacho. L’international équatorien a stabilisé la défense du club francilien. Mais avec les doutes persistants sur la continuité sur Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Marquinhos, l’équipe du Paris SG se verrait bien s’offrir un autre joueur en défense. Dans cette optique, Luis Campos et Luis Enrique apprécieraient le profil d’un crack nigérian.

En effet, selon les renseignements de Transferfeed, l’actuel 2e de la Ligue 1 aimerait recruter Chibuike Nwaiwu cet hiver. Âgé de 22 ans, l’international nigérian évolue du côté de l’Autriche dans le club de Wolfsberger AC. Solide gaillard d’1m93, Chibuike Nwaiwu est sous contrat jusqu’en 2027 avec Wolfsberger, mais serait disponible pour environ 6 millions d’euros.

Un montant largement accessible pour le Paris Saint-Germain, qui aurait d’ores et déjà pris des contacts avec l’entourage du joueur. Selon Transferfeed, le club parisien n’est toutefois pas seul sur le dossier. L’OM, Lens, Lille, ainsi que le Bayer Leverkusen, suivraient également de près la situation du défenseur nigérian. Victime d’une grave blessure au genou la saison passée, Nwaiwu a parfaitement rebondi.

Depuis l’été dernier, il a disputé quasiment l’intégralité des matchs de son club, toujours comme titulaire, confirmant son statut de cadre en Autriche. Wolfsberger tente d’ailleurs de prolonger son contrat, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Affaire à suivre…

