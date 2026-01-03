Mercato SRFC : Habib Beye lâche une bombe sur son avenir !

Nommé le 30 janvier 2025, Habib Beye est désormais certain qu’il terminera la saison sur le banc du SRFC. Par contre, l’entraîneur sénégalais est conscient que son avenir à Rennes dépendra du classement final des Rouge et Bleu en championnat.

Mercato SRFC : Habib Beye dévoile la condition pour qu’il reste

L’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais tient en une ligne et elle est écrite en petits caractères au bas du contrat, selon la dernière sortie médiatique du principal concerné. De passage en conférence de presse ce samedi, l’ancien coach de Red Star a confirmé l’existence d’une clause simple : prolongation en cas de qualification européenne, sinon départ à l’issue de la saison.

« Mon avenir est très clair, il est contractuel. En cas de qualification en Coupe d’Europe, il y a un an supplémentaire et, à ce moment-là, on aura le temps de discuter », a annoncé Habib Beye avant d’ajouter avec précision : « s’il n’y a pas de qualification européenne, ça s’arrêtera, et ce sera tout à fait logique parce que j’ai accepté ce challenge. » Actuellement sixième au classement de Ligue 1, le SRFC est dans les standards pour atteindre l’objectif européen.

Habib Beye a rendez-vous avec Arnaud Pouille

Sixième de Ligue 1 au terme de la première partie de saison, le Stade Rennais compte pour l’heure quatre points d’avance sur son premier poursuivant, le RC Strasbourg, 7e. Sur les six dernières journées, Valentin Rongier et ses partenaires ont remporté cinq matchs pour une seule défaite (5-0, face au PSG).

Une fin d’année 2025 qui laissait alors présager d’un bon début 2026. La mission est en tout cas connue de tous et Habib Beye espère que ses joueurs et lui parviendront à terminer dans les places européennes, histoire de faciliter l’entretien qu’il aura avec ses dirigeants. « La discussion interviendra le 26 mai, s’il y a une finale de Coupe de France, pas avant », a poursuivi Beye avec sourire.

