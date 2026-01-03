Stade Rennais : Habib Beye dévoile ses forces contre le LOSC

Ce samedi à 21h05, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du LOSC dans un duel important pour les places européennes. À quelques heures de ce choc de Ligue 1, Habib Beye a dévoilé son groupe de joueurs retenus.

Stade Rennais : Un groupe presque au complet pour affronter le LOSC

Direction le Stade Pierre-Mauroy ce soir, pour le dernier match de ceux au programme de la journée ce samedi, avec l’affrontement de deux candidats aux places européennes lors de cette 17e journée de Ligue 1. Le LOSC, quatrième au classement avec 32 points, reçoit le Stade Rennais, sixième avec 27 unités.

Pour cette rencontre, pas de surprise dans le groupe du SRFC qui est au complet en prenant en compte les absences avec la Coupe d’Afrique des Nations. Vingt-et-un joueurs ont ainsi été retenus par Habib Beye pour tenter de revenir de Lille avec les trois points de la victoire.

En face, Bruno Genesio et son staff technique doivent toujours composer avec des absences conséquentes (9) en ce début d’année 2026, mais ils peuvent tout de même se satisfaire du retour d’Alexsandro, cadre de la défense lilloise indisponible pour blessure (quadriceps) depuis le 14 septembre. Une bonne nouvelle qui a ravi Bruno Genesio, l’entraîneur des Dogues.

Le groupe pour Lille / SRFC

Gardiens : Belazzoug, Samba, Silistrie

Défenseurs : Frankowski, Rouault, Jacquet, Brassier, Seidu, Limon, Merlin

Milieux : Kamara, Rongier, Camara, Cissé, Al-Tamari, Blas

Attaquants : Embolo, Quinonez, Lepaul, Meïté, Mukiele.