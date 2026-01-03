Mercato : Le FC Nantes tient son second gros coup de l’hiver

Après l’arrivée de Deiver Machado comme joker et celle en prêt de Rémy Cabella, le FC Nantes est sur le point de finaliser un autre gros coup sur ce mercato hivernal. Explications.

Mercato : Un défenseur central proche de débarquer de Liga

Après avoir obtenu le prêt de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos, le FC Nantes, déterminé à obtenir son maintien en Ligue 1 la saison prochaine, aurait activé une piste tout aussi prestigieuse en Liga. À la recherche d’un renfort défensif d’expérience, le club nantais serait sur le point de conclure le prêt de Moussa Diarra, l’international malien du Deportivo Alavés.

En manque de temps de jeu en Liga, le « Roc de Stains » pourrait faire son grand retour en Ligue 1, où il a déjà évolué sous les couleurs de Toulouse. D’après les informations du média Africa Foot, des discussions auraient débuté entre les dirigeants du FC Nantes et leurs homologues du club espagnol sur la base d’un prêt assortie d’une option d’achat pour le joueur de 25 ans.

Cette saison, le natif de Stains a fait cinq apparitions toutes compétitions confondues. Ancien joueur de Toulouse, Moussa Diarra dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028. Formé en région parisienne, le défenseur central d’1m58 garde une belle cote en Ligue 1. Pour le FC Nantes, qui joue sa survie dans l’élite dans cette deuxième partie de saison, c’est un pari intelligent : jeune, expérimenté et motivé.

Avec un effectif en quête de stabilité derrière, les Canaris voient en Diarra un renfort de poids pour la seconde partie de saison. Capable d’évoluer en défense centrale comme sur le côté gauche, son profil robuste et polyvalent colle parfaitement aux besoins du club. D’autres clubs, comme l’AS Saint-Étienne ou Leganés, étaient aussi sur le coup, mais le FC Nantes semble désormais en pole position.