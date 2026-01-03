Mercato FC Nantes : Après Cabella, un cadre de Ligue 1 ciblé

Après avoir obtenu le prêt de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos, le FC Nantes, déterminé à se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison, serait sur les traces d’un cadre du championnat français. Explications.

Mercato FC Nantes : Un autre attaquant espéré après Cabella

C’est désormais officiel. Rémy Cabella (35 ans) est prêté par l’Olympiakos au FC Nantes jusqu’ à la fin de cet exercice 2025/2026. Le dossier était bouclé depuis plusieurs jours, mais les Jaune et Vert devaient attendre l’ouverture du mercato hivernal ce jeudi pour pouvoir annoncer l’arrivée de l’ancien Lillois sur les bords de l’Erdre.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Accord scellé pour Moussa Diarra ?

À voir

OL : Bientôt deux ailiers en renfort à l’Olympique Lyonnais

Le natif d’Ajaccio est la première recrue nantaise en janvier et ne devrait pas être la dernière. L’expérimenté milieu offensif (330 matches de Ligue 1, 60 buts, 50 passes décisives) aura pour mission d’aider les Canaris à assurer leur maintien parmi l’élite.

Après cette grosse prise, la direction du FC Nantes veut encore renforcer l’effectif d’Ahmed Kantari sur ce mercato hivernal. Dans cette optique, Waldemar Kita et les dirigeants nantais auraient coché le nom de Romain Del Castillo. Mais le Stade Brestois ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Le Stade Brestois ferme la porte pour Romain Del Castillo

Après l’arrivée de Deiver Machado comme joker et celle en prêt de Rémy Cabella, le FC Nantes est loin d’avoir terminé son recrutement. Parmi les cibles suivantes apparaît notamment le nom de Romain Del Castillo. D’après les informations relayées ce samedi, les recruteurs du FCN auraient pris la température pour connaître la disponibilité de l’ailier droit de 29 ans.

Auteur de 6 buts en 15 matchs de Ligue 1 cette saison, Romain Del Castillo connaît parfaitement le championnat hexagonal. Percutant, juste techniquement et capable de faire la différence tout seul, son profil séduit. Des qualités qui manquent cruellement au FC Nantes depuis plusieurs mois. Un luxe devenu rare à la Beaujoire.

À voir

Ousmane Diomandé trop cher, le PSG active un plan B à 6M€ !

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Anthony Lopes offre un renfort majeur au FCN

Toutefois, les Canaris sont encore loin d’un accord dans ce dossier. En effet, L’Équipe assure que le club nantais n’a fait que « prendre la température. » Aucune offre n’a été transmise au Stade Brestois. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2027 et Brest ne souhaite pas vendre. Le dossier apparaît donc complexe. Un prêt semble difficilement envisageable à ce stade. Et compte tenu de ses moyens limités, le FC Nantes aura du mal à débloquer la situation.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un gros dossier !

Mercato FC Nantes : Un top joueur à 1 M€ arrive !

À voir

Stade Rennais : Habib Beye dévoile ses forces contre le LOSC

Mercato FC Nantes : Munetsi attendu à Nantes cet hiver ?