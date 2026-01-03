Mercato SRFC: Habib Beye prévient le PSG pour Jérémy Jacquet

Jérémy Jacquet, considéré comme un futur crack à son poste, est tout logiquement associé à plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Mais Habib Beye, l’entraîneur du SRFC, sait que ses dirigeants ne braderont pas le défenseur central de 20 ans.

Mercato SRFC : Le PSG dans une lutte de titans pour Jérémy Jacquet

Révélation de la saison au Stade Rennais, Jérémy Jacquet est déjà suivi par presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain qui aimerait bien le retenir en Ligue 1 comme son ancien coéquipier Désiré Doué. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le SRFC, le natif de Bondy est régulièrement associé au Real Madrid, Manchester United, Arsenal ou encore Liverpool.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jérémy Jacquet !

À voir

FLASH Mercato : Accord à 65M€ entre le PSG et le FC Porto ?

Selon diverses sources relayées par Team Talk, les Red Devils surveillent « de près » Jérémy Jacquet, notamment pour le mercato hivernal. Les pensionnaires d’Old Trafford envisageraient d’ailleurs d’envoyer une offre en janvier à Rennes, même si un transfert s’annonce « difficile » pour cet hiver.

Même si les dirigeants rennais attendraient une offre de 60 millions d’euros pour son défenseur central de 20 ans. En effet, l’international espoir français n’est pas près de quitter le SRFC. L’actuel 6e de Ligue 1 tient à son défenseur central et l’entraîneur Habib Beye assure qu’il faudra miser gros pour conclure pour son transfert, mais l’été prochain.

Habib Beye sait qu’il va garder Jérémy Jacquet cette saison

Formé au Stade Rennais, Jérémy Jacquet est déjà assuré de rejoindre les rangs d’un très grand club européen, mais cet hiver. Alors que sa prolongation est conditionnée à une qualification pour une place européenne à l’issue de la saison, Habib Beye veut garder ses meilleurs joueurs cet hiver.

« J’en discute avec lui, et je suis très calme parce que je lui dis qu’aujourd’hui, il y a très peu de clubs qui peuvent se permettre de venir le chercher. Financièrement, aujourd’hui, c’est très, très élevé, tout simplement. Je pense que Jérémy sait où il veut aller, on sait où on veut l’amener, et un jour il partira dans un très, très grand club », a prévenu le technicien sénégalais de 48 ans.

À voir

Mercato SRFC : Habib Beye lâche une bombe sur son avenir !

« Mais pour en avoir discuté très récemment avec le propriétaire, je pense qu’on a une très grande capacité aujourd’hui à garder Jérémy, et que celui qui veut venir le chercher, lui, ou un autre de nos très bons joueurs, devra être très persuasif, a insisté le technicien.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet vers l’Angleterre ?

Il est un joueur important du Stade Rennais, le Stade Rennais a des ambitions très élevées, et quand vous avez des ambitions très élevées, vous gardez vos meilleurs joueurs et vous montrez à tout le monde qu’ils sont peut-être inaccessibles », a ajouté Beye. Autrement dit, le Paris SG devra se montrer vraiment ingénieux et convaincant pour parvenir à déloger Jérémy Jacquet de la Bretagne durant ce mercato d’hiver.

Lire la suite sur Jérémy Jacquet

Mercato SRFC : Jérémy Jacquet, Rennes prend une décision !

À voir

Mercato : Le FC Nantes tient son second gros coup de l’hiver

Mercato Stade Rennais : Trois offres XXL tombent pour Jérémy Jacquet

Mercato SRFC : Le PSG en grand danger pour Jérémy Jacquet !