FLASH Mercato : Accord à 65M€ entre le PSG et le FC Porto ?

Le PSG ne ferme pas totalement la porte à un mouvement cet hiver. Luis Campos serait notamment sur les traces d’un arrière droit du côté du FC Porto. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique ouvre la porte à de nouveaux joueurs

S’il a rappelé la difficulté d’amener une plus-value à son groupe, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a réaffirmé ce samedi qu’il était ouvert à l’arrivée d’un renfort durant ce mercato d’hiver. De passage en conférence de presse ce samedi après-midi, le technicien espagnol a rappelé, de manière claire, qu’il était ouvert à des renforts en cas d’opportunités.

« C’est la même chose à chaque fois : on est ouverts aux possibilités, d’incorporer un joueur qui peut être positif pour nous, mais c’est très difficile de trouver des joueurs qui ont la qualité pour améliorer cet effectif. La direction sportive et nous, on est ouverts à renforcer notre effectif », a déclaré Luis Enrique.

Et d’après les informations du journal L’Équipe, le PSG suit avec attention le latéral droit du FC Porto, Alberto Costa. Considéré comme un latéral moderne, le défenseur de 22 ans peut aussi évoluer un cran plus haut dans son couloir.

Sa justesse technique et sa capacité à distribuer de bons ballons (6 passes décisives depuis le début de la saison) lui ont valu l’étiquette de « carteiro » (le facteur, en portugais). Pas forcément vendeur, le club portugais a déjà annoncé la couleur pour l’avenir de son jeune latéral droit. Une aubaine pour Luis Campos et le Paris SG ?

André Villas-Boas fixe la condition pour Alberto Costa

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Alberto Costa possède une clause libératoire fixée à 65 millions d’euros, et son président André Villas-Boas aurait déjà indiqué à Luis Camposqu’il était hors de question d’envisager un départ en deçà de ce montant. Mais selon le quotidien local A Bola, l’international espoir portugais serait « pleinement focalisé » sur la deuxième partie de saison avec les Dragons.

Avec en ligne de mire le 31e titre de champion du club. L’autre ambition de Costa serait de se faire une place dans la sélection dirigée par Roberto Martinez en vue de la prochaine Coupe du Monde. L’équation est donc simple pour le PSG : si Campos veut recruter Anisio Cabral cet hiver pour faire Achraf Hakimi de temps en temps, il doit signer un chèque de 65 millions d’euros. Reste à voir si le Paris Saint-Germain acceptera de faire un tel investissement dans ce mois de janvier. Affaire à suivre…

