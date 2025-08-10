Le RC Lens bat le RB Leipzig, défi lancé à l’OL

Samedi, le RC Lens a passé un message à l’Olympique Lyonnais, son premier adversaire en Ligue 1, en battant le RB Leipzig (2-1).

Le RC Lens arrache une belle victoire

La saison 2026 du RC Lens sera celle de tous les dangers. Après le départ de Will Still, Pierre Sage a pris la relève à la tête d’un effectif qu’il fallait repenser. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a remodelé l’équipe, surtout avec l’arrivée de Florian Thauvin, ancien cadre de l’effectif de l’Olympique de Marseille.

Et l’entrée en jeu du joueur de 32 ans n’est pas passée inaperçue. Il a réalisé une passe décisive dans la victoire des Artésiens face au club allemand. C’est d’abord Adrien Thomasson qui a ouvert la marque par un but de la tête avant d’être suivi de Matthieu Udol (64e) qui a bénéficié d’une belle passe de Thauvin.

L’ancien Lensois Loïs Openda a certes réduit la marque, mais le RC Lens peut déjà garder quelques certitudes à l’entame de la saison. Pour la première journée de Ligue 1, le RCL va affronter l’OL, ancien club de son coach Pierre Sage. Aussi bien le technicien des Sang et Or que le nouveau venu Florian Thauvin auront à cœur de marquer leur retour dans l’élite du foot français de la plus belle manière. Un choc donc en perspective pour le premier match de la saison 2026.