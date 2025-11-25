Mercato PSG : Un super crack déchire l’offre du Paris SG !

Eric Garcia ne viendra pas au PSG lors du prochain mercato hivernal. Approché sérieusement, le défenseur espagnol a finalement choisi de rester à Barcelone.

Le PSG voulait Eric Garcia. Le défenseur, lui, restera au Barça. Courtisé pour renforcer la défense parisienne, l’Espagnol a tranché : il ne bouge pas. Le tacticien parisien, Luis Enrique le considérait pourtant comme sa priorité. Il voulait un joueur polyvalent, solide dans l’axe, utile à droite, capable de stabiliser sa ligne arrière.

Alors il a demandé au directeur sportif du Paris SG, Luis Campos d’agir dès janvier pour amener le roc espagnol à Paris. Une offre est partie vers Garcia, comme l’a confirmé le Mundo Deportivo. Mais le joueur, après réflexion, a fermé la porte. Le Barça lui a proposé une prolongation. Garcia a accepté l’idée.

Un accord de principe est là. Il a dit à son agent qu’il ne voulait pas partir. Il joue sous Hansi Flick et dispose d’un bon temps de jeu. Au PSG, on sait désormais que la piste est morte. Déception pour Luis Enrique, qui voulait accueillir Garcia cet hiver. Paris doit donc relancer sa chasse pour trouver le joueur qu’il faut.

