FC Nantes : Coup dur pour Luis Castro avant Lyon !

Le FC Nantes, déjà sous pression, devra voyager à Décines sans l’un de ses joueurs les plus utilisés. La blessure est tombée pendant la dernière trêve.

FC Nantes : Mauvaise nouvelle avant Lyon

Le FC Nantes se prépare pour affronter l’OL, mais déjà avec un absent. Pour la 14e journée, les Canaris iront à Décines sans l’un de leurs hommes forts, blessé durant la trêve. Les Canaris, qui stagnent en bas de tableau, ont encore laissé filer des points contre Lorient le week-end dernier.

Les Canaris ont concédé un match nul (1-1) contre les Merlus. Mauvaise opération pour les Jaunes et Verts et une quinzième place en Ligue 1 à égalité avec le premier relégable, le FC Metz. Et maintenant, un choc intense contre Lyon, le 30 novembre, au Groupama Stadium. Ce déplacement s’annonce périlleux. Une nouvelle défaite semble inévitable pour le FCN.

Le tecticien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans Louis Leroux. Le jeune crack, appelé en sélection, a quitté le rassemblement à cause des pépins physiques. Quadriceps gauche touché. Il sera absent jusqu’à la fin de l’année. Un mois sans lui. Pas de voyage à Décines, donc pour Louis Leroux.

