Mercato FC Nantes : Un phénomène malien arrive !

Les dirigeants du FC Nantes dégotent un super crack malien pour le prochain mercato hivernal. Les Canaris préparent une offre pour la pépite.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne une pépite malienne

Le FC Nantes cible le jeune crack malien, Aboubacar Sidiki Sidibé pour le prochain mercato hivernal. L’attaquant malien, déjà international espoir, joue à Sochaux. Et selon Africafoot, il attire beaucoup de club puisqu’il montre de très belles qualités quand on lui donne du temps de jeu.

Chez les Nantais, Waldemar Kita suit le dossier. Il veut renforcer l’attaque de l’équipe de Luis Castro. Le FCN peine en Ligue 1 et lutte déjà pour le maintien dans l’élite. Les attaquants trouvent rarement le chemin des filets. Des renforts doivent arriver pour permettre au coach nantais de changer la situation. D’où l’intérêt pour Aboubacar Sidiki Sidibé. Une offre pourrait être envoyée dans les prochaines semaines.

Mais le FC Nantes n’est pas seul. Le Stade Rennais qui observe depuis un moment, se positionne aussi. Montpellier, Genk, Anderlecht : même intérêt. Et un club de MLS, discret, mais bien là, complète la liste. Beaucoup suivent Sidibé depuis le Tournoi Maurice-Revello, compétition qu’il a disputée avec les Espoirs maliens.

Révélé en National 1 la saison passée, il continue de monter en puissance à Sochaux, qu’il a rejoint en été 2024, en provenance de l’académie Africa Foot de Bamako. En réserve, en N3, il a claqué 2 buts en 4 matchs. En équipe première, le temps de jeu est maigre : 28 minutes, en cinq apparitions. Transfertmarkt l’évalue à 5000 euros.

