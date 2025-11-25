Mercato : le RC Lens déniche un roc ghanéen !

Le RC Lens a trouvé un solide défenseur en Suisse pour le prochain mercato hivernal. D’autres clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato RC Lens : Une pépite ghanéenne attendu au RCL cet hiver ?

Le RC Lens évolue plein gaz en Ligue 1 cette saison. Le vestiaire est soudé derrière le tacticien du club, Pierre Sage et les résultats sont satisfaisants. Les Sang et Or ont battu le RC Strasbourg 1-0 lors de la 13e journée du championnat. Une courte victoire, mais un bond vers le podium. Ils occupent désormais la troisième place en Ligue 1. Les Lensois ont remporté six victoires lors des sept derniers matches.

L’équipe avance, oui, mais elle cherche encore du renfort. Et Jonas Adjetey serait l’une des cibles prioritaires, selon Média Foot. L’été dernier, le Racing Club de Lens l’avait approché. Sans succès. Le club veut désormais retenter sa chance cet hiver. Le joueur, 21 ans, évolue au FC Bâle depuis 2022. Il avait failli rejoindre Galatasaray lors du dernier mercato. Un accord presque bouclé, mais tout a capoté au dernier moment. Il est finalement resté en Suisse.

Jonas Adjetey attire du monde. L’OGC Nice suit aussi le dossier. Le défenseur ghanéen a déjà disputé neuf matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Et ses performances solides poussent le RC Lens à accélérer. Sur Transfertmarkt, sa valeur est estimée à 8 millions d’euros.

