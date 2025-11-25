Mercato : L’OM tient déjà sa première recrue de l’hiver !

À l’approche du mercato hivernal, la direction de l’OM travaille sur une importante signature au milieu. Elle a entamé des manœuvres en vue de recruter définitivement Matt O’Riley.

Mercato : L’OM prêt à transformer le prêt de Matt O’Riley en transfert définitif

L’Olympique de Marseille avait surpris de nombreux supporters l’été dernier en signant Matt O’Riley. L’international danois était arrivé dans le grand scepticisme afin de combler le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan. Peu d’attentes étaient placées en lui. Mais le joueur de 25 ans s’est rapidement imposé comme l’une des meilleures recrues à l’OM.

Matt O’Riley a montré un profil à la fois tenace et techniquement doué sur le terrain. Il est même devenu une pièce maîtresse du dispositif de Roberto De Zerbi. Il en est déjà à 14 rencontres disputées avec l’OM. Ses performances lors des grands rendez-vous contre le PSG ou encore le Real Madrid ne sont pas passées inaperçues. Au point où la question de son avenir se pose désormais.

À voir

Mercato PSG : Un super crack déchire l’offre du Paris SG !

Lire aussi : INFO Mercato : L’AS Monaco tente un coup magistral à l’OM !

Matt O’Riley est prêté sans option d’achat. Il devrait logiquement retourner à Brighton au terme de l’exercice en cours. Mais Marseille veut vite changer la donne. Sky Sports le confirme, les dirigeants de l’OM n’ont pas l’intention de laisser filer. Ils sont pleinement conscients de son potentiel et qu’il suscite en Europe.

Une manœuvre pour doubler la concurrence

Medhi Benatia et son équipe comptent négocier avec Brighton en vue de recruter définitivement Matt O’Riley dès cet hiver. L’objectif est de sécuriser durablement ce talent danois, et éviter tout concurrencer d’ici l’été prochain. En cas d’accord, le joueur de 25 ans deviendrait la première recrue de l’OM cet hiver. Les Marseillais devront se montrer très persuasifs pour finaliser ce dossier.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Un talent hors norme à l’OM, le vestiaire valide !

OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise au milieu, la compo

À voir

ASSE Mercato : Les premières pistes des Verts connues

OM–Newcastle : Un choix de l’UEFA crée déjà la polémique !