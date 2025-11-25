Mercato : Le sort de Beraldo définitivement scellé au PSG ?

En grande difficulté samedi soir contre Le Havre AC, Lucas Beraldo n’a pas vraiment arrangé sa situation au sein de l’effectif du PSG. Même si l’entraîneur Luis Enrique semble l’apprécier, le défenseur central pourrait bien être sacrifié en 2026.

Mercato : Lucas Beraldo peine à convaincre, Campos accusé

Désireux de faire souffler les titulaires habituels au retour de la trêve internationale, Luis Enrique a fait tourner le weekend passé contre Le Havre AC, à l’occasion de la treizième journée de Ligue 1. Ainsi, en défense centrale, la paire Marquinhos – Willian Pacho a été remplacée par Ilya Zabarnyi et Lucas Beraldo. Si le premier a livré une prestation plutôt satisfaisante, ce n’est pas le cas pour l’international brésilien de 22 ans.

Comme trop souvent, l’ancien joueur de Sao Paulo a déçu, se montrant trop fébrile dans les duels sur les attaques des hommes de Didier Digard. Poussant certains observateurs à mettre en cause Luis Campos pour son recrutement en janvier 2024. Dans une vidéo publiée sur sa page YouTube, Romain Molina a notamment estimé que le conseiller sportif du PSG s’était lourdement trompé en misant plus de 20 millions d’euros pour aller chercher Beraldo au Brésil.

« Luis Campos a quand même fait payer 20 millions (sans compter les bonus) aux dirigeants du PSG pour Beraldo, qui n’était pas international brésilien et qui n’était pas demandé par de très gros clubs européens. Sans oublier les 20 millions (et des bonus) pour Moscardo lors du même mercato hivernal, c’est du grande ! », a critiqué le célèbre journaliste.

Régulièrement sous le feu des critiques, le compatriote de Neymar Junior pourrait ainsi voir disparaitre complètement son temps de jeu si un autre défenseur expérimenté débarque lors du prochain mercato hivernal. Selon plusieurs sources locales et étrangères, l’entraîneur du PSG fait le forcing auprès de sa direction pour obtenir le renfort de Mario Gila en janvier.

Pas totalement fermée à un transfert de l’international espagnol de 25 ans, la Lazio Rome réclame 30 millions d’euros pour le laisser partir. Sans compter que la presse allemande annonce des discussions entre Luis Campos et Dayot Upamecano, défenseur central du Bayern Munich, en vue d’une arrivée en tant qu’agent libre l’été prochain.

Si ces dossiers aboutissent, Lucas Beraldo verra sa situation se compliquer davantage au sein de l’effectif parisien. Le joueur pourrait donc se voir montrer la porte de sortie s’il souhaite avoir du temps de jeu. Mais pour le moment, son coach ne semble pas encore dans cette option.

Luis Enrique soutient Lucas Beraldo

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Lucas Beraldo pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain dès cet hiver. Très apprécie en Turquie, le natif de Piracicaba pourrait partir s’il souhaite retrouver du temps de jeu dans l’optique de la Coupe du Monde 2026. Cependant, Luis Enrique ne semble pas encore disposé à se séparer de son numéro 4.

« Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, de la personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Reste à voir comment va se terminer ce dossier dans le mois de janvier.

