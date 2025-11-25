ASSE Mercato : Les premières pistes des Verts connues

L’équipe de l’ASSE a certes des soucis défensifs, mais elle doit également renforcer son entrejeu où Pierre Ekwah manque à l’appel. Une piste se dégage déjà avant l’ouverture du mercato hivernal.

ASSE : Une défense à renforcer en priorité

Le problème défensif de l’ASSE est illustré par les 22 buts concédés en 10 matchs, si l’on retranche les 5 matchs remportés avec clean-sheet. Même sur l’ensemble des 15 journées disputées, les Stéphanois possèdent la 5e mauvaise défense de la Ligue 2. Ils rivalisent dans ce triste classement avec des clubs mal classés, notamment Boulogne-sur-Mer (15e) ou encore Amiens SC (14e).

L’AS Saint-Etienne a été fragilisée par la blessure (aux adducteurs) de Chico Lamba, l’un des piliers de la défense d’Eirik Horneland en début de saison. Ayant subi une intervention chirurgicale en octobre, il est encore en réathlétisation. Le recrutement d’un défenseur central est donc l’une des priorités des Stéphanois en janvier.

Mercato : Un milieu recherché, Enzo Bardeli visé

Les Verts vont également se pencher sur leur milieu de terrain pendant le prochain mercato d’hiver. Un joueur du profil de Pierre Ekwah serait recherché pour densifier l’entrejeu. Cette tendance est confirmée par Peuple-Vert. « Une sentinelle sera recherchée pour muscler le milieu de terrain », assure le média spécialisé.

À voir

Mercato : le RC Lens déniche un roc ghanéen !

Le nom de Enzo Bardeli est toujours en tête de liste sur les petits papiers de Kilmer Sports Ventures. Son contrat à l’US Dunkerque prend fin en juin 2026. Le milieu de terrain de 24 ans est donc sur le départ dans le Nord. L’ASSE pourrait bien négocier son transfert en dessous de sa valeur estimée à 4 M€ par Transfermarkt, puisqu’il ne lui reste plus que six mois de bail.

Lisez aussi : Mercato ASSE : L’erreur à ne pas commettre avec Stassin

Enzo Bardeli est certes un solide milieu de terrain, mais il est également décisif. Il est l’actuel meilleur buteur de Dunkerque, avec 6 buts et 4 passes décisives en 14 matchs disputés en Ligue 2. Le club nordiste cherche évidemment à prolonger son contrat, mais il n’a pas toutes les cartes en main. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le titre de champion à mi-saison dans le viseur

À voir

Mercato PSG : Un super crack déchire l’offre du Paris SG !

L’ASSE redevient une grande équipe, après Troyes et Nancy ?

Ligue 2 : L’ASSE est 2e, mais sous le feu des critiques