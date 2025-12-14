ASSE : Le nul de trop dans la course à la montée

Accrochée par la lanterne rouge Bastia (2-2), l’ASSE a encore laissé filer de précieux points dans la bataille pour la montée en Ligue 1. En une semaine, les Verts ont dilapidé une avance patiemment construite, au prix d’un réalisme en berne et d’une fébrilité persistante.

ASSE – Bastia : Un faux pas qui pèse lourd dans la balance

Face à Bastia, dernier du classement, Saint-Étienne avait tout à gagner et surtout beaucoup à perdre. Elle a coché la mauvaise case. Cueillis à froid par l’ouverture du score de Sebas (19e), les Verts ont une nouvelle fois donné l’impression d’une équipe capable du meilleur comme du plus frustrant, dominante par séquences mais friable dans les moments clés.

Car derrière la possession et l’envie affichée, les erreurs individuelles ont encore plombé le collectif. Bernauer, trop généreux dans les deux surfaces, a offert des munitions aux Corses, dont Tomi a su profiter (34e). À ce niveau-là, l’addition se paie comptant.

Un joker grillé, des doutes persistants

Heureusement pour Geoffroy-Guichard, Davitashvili veille. Le Géorgien, une fois encore, a porté l’ASSE à bout de bras, égalisant d’abord d’une frappe somptueuse sous la barre (24e), puis arrachant le nul en fin de match (81e). Sans lui, le verdict aurait été bien plus sévère. Son talent, sa justesse et son culot maintiennent les Verts à flot.

Mais peut-on sérieusement espérer une montée en s’en remettant aussi souvent à un seul homme ? La question mérite d’être posée, même si la réponse dérange. Ce nul ressemble à une occasion manquée de plus. Certes, l’ASSE récupère la deuxième place à la faveur de la différence de buts, mais le contenu inquiète autant que le classement rassure.

Florian Tardieu a même vu Placide repousser son penalty (87e), symbole d’une soirée contrariée. La montée se joue parfois à peu de choses. À force de laisser filer des points face aux mal classés, Saint-Étienne s’expose. Et dans cette Ligue 2 impitoyable, les jokers grillés en novembre peuvent coûter très cher au printemps.

