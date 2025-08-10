Mercato OM : cinq joueurs mis à la porte !

Le mercato n’est pas terminé à l’OM, encore moins dans le sens des départs. Roberto De Zerbi a annoncé qu’il y aurait encore du mouvement. Les dernières informations en provenance de la cité phocéenne confirment l’information et le nombre d’éléments invités à trouver un autre club.

Mercato OM : encore des départs à venir

C’est à la fin du match amical OM-Aston Villa que Roberto De Zerbi a fait savoir qu’il n’en avait pas terminé avec le mercato. Il a fait comprendre qu’au moins une arrivée était encore espérée, tout en ouvrant la porte à des départs. Plusieurs joueurs qui ont quitté l’équipe pro du club phocéen durant la préparation d’avant-saison sont directement concernés, et pas seulement eux.

L’Équipe confirme bien qu’encore cinq joueurs quitteront le navire marseillais dans les prochains jours. C’est du moins ce à quoi travaille Medhi Benatia. Mathieu Grégoire, journaliste, croit savoir que les indésirables sont Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Amine Harit, Derek Cornelius et Pol Lirola.

Ces différents joueurs ne sont pas dans les plans de l’entraîneur de l’OM, qui souhaiterait les voir partir avant la fin de ce mercato pour alléger son effectif. Par ailleurs, le technicien italien de l’Olympique de Marseille attendrait encore un joueur à trois semaines de la fin du mercato d’été. La priorité des Olympiens va au renforcement de la défense, où Joel Ordonez est toujours souhaité.

Si les exigences de Roberto De Zerbi sont satisfaites, l’OM a de grandes chances de s’engager dans une saison de réhabilitation, lui qui n’a plus rien gagné depuis 2012 et une Coupe de la Ligue.