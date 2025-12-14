Mercato OM : Le vestiaire pousse pour un gros coup en attaque

À l’OM, le mercato ne se joue pas seulement dans les bureaux. Au cœur du vestiaire, une idée fait son chemin : frapper fort devant pour accompagner les ambitions du club.

Mercato OM : Hojlund, le profil qui fait rêver le vestiaire marseillais

Arrivé à l’OM avec le statut de cadre, Pierre-Emile Hojbjerg incarne cette voix qui compte. Interrogé sur le joueur danois qu’il aimerait voir débarquer à Marseille, le milieu de terrain n’a pas esquivé. Mieux : il a ouvert une piste qui fait déjà saliver les supporters. « Quel joueur du Danemark j’aimerais ramener à l’OM ? Très bonne question », a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Onze Mondial.

Avant de livrer deux noms lourds : « Soit Rasmus Hojlund, qui est passé au Napoli, ou Andreas Christensen, qui joue à Barcelone ». Dans cette double option, le nom de Rasmus Hojlund résonne particulièrement. Puissant, clinique, international danois confirmé, l’attaquant coche toutes les cases du buteur moderne recherché par l’OM pour franchir un cap offensif.

Un OM ambitieux, mais déjà bien armé

Hojbjerg ne cache pas son admiration : « Ce sont des joueurs très très forts », insiste-t-il, soulignant une proximité humaine autant que sportive. Un message limpide, presque un appel du pied, dans un mercato où l’Olympique de Marseille veut redevenir conquérant. Pour autant, le Danois tempère toute euphorie. Si l’idée séduit, le vestiaire reste lucide sur l’existant.

« Mais ici à Marseille, on a une super équipe », rappelle-t-il, avec ce mélange de sérieux et d’élégance nordique. Et de conclure avec un sourire à peine voilé : « Les Danois, ça suffit pour l’instant ». Manière de dire que l’OM peut rêver grand, sans jamais oublier l’équilibre. Mais à Marseille, quand le vestiaire pousse, la direction écoute souvent.

