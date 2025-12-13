Mercato : Arabie saoudite ou PSG ? Mohamed Salah tranche !

Susceptible de quitter les rangs de Liverpool lors du mercato hivernal à venir, Mohamed Salah est annoncé dans les plans du PSG et de l’Arabie Saoudite. Mais l’attaquant de 33 ans sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Mohamed Salah poussé vers la sortie à Liverpool

À l’issue du match entre Liverpool et Brighton (2-0), auquel il a pris part ce samedi, Mohamed Salah a effectué un tour d’honneur pour saluer le public d’Anfield. Il pourrait s’agir de sa dernière apparition en tant que joueur des Reds. Déclassé par Arne Slot, qui l’a mis de côté lors des trois derniers matchs, l’attaquant égyptien ne manque pas de sollicitations en vue du prochain mercato hivernal.

Visiblement sur le départ de Liverpool avec la situation très tendue, Mohamed Salah intéresserait le Paris Saint-Germain, la MLS et l’Arabie Saoudite. Mais selon la presse anglaise, l’ancien joueur de Chelsea aurait une préférence pour son dernier gros contrat avant la retraite.

Mohamed Salah souhaite rester en Premier League

Même s’il a prolongé en avril dernier jusqu’en juin 2027, Mohamed Salah pourrait quitter Liverpool dès cet hiver, à condition d’avoir des offres. L’Arabie Saoudite est toujours très intéressée, mais le double Ballon d’Or africain (2017, 2018) n’exclurait pas non plus un mouvement vers un autre club de Premier League, selon les dernières informations livrées par Sky Sports.

Après huit saisons pleines à Anfield, Mohamed Salah pense avoir encore beaucoup à donner dans le meilleur Championnat du monde et espère rester en Angleterre plutôt que d’aller s’exiler en Arabie saoudite ou aux États-Unis.

