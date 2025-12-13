PSG : La nouvelle que redoutait Luis Enrique est tombée !

La nouvelle était attendue, elle est enfin tombée. Le PSG connaît désormais son adversaire pour la finale de la Coupe intercontinentale, prévue mercredi à Doha. Un scénario redouté par Luis Enrique, dont les craintes se sont confirmées.

PSG : Flamengo, l’adversaire que Luis Enrique voulait éviter

Le suspense n’aura pas duré. En dominant les Égyptiens de Pyramids FC (2-0) à Al-Rayyan, Flamengo a validé son billet pour la finale de la Coupe intercontinentale face au PSG. Les Brésiliens ont fait la différence sur coups de pied arrêtés, grâce aux têtes de Léo Pereira (23e) et Danilo (52e), pour rappeler leur puissance athlétique et leur science des grands rendez-vous.

Pour le Paris Saint-Germain, directement qualifié en tant que champion d’Europe, l’attente était studieuse mais pas sereine. Le club de la capitale savait qu’un duel face au vainqueur de la Copa Libertadores aurait des allures de test grandeur nature, loin d’une simple formalité exotique sous le ciel qatari.

Luis Enrique n’avait pas caché sa préférence

L’entraîneur parisien l’avait pourtant dit sans détour. Avant même de connaître l’issue de la demi-finale, Luis Enrique avait clairement exprimé son souhait d’éviter Flamengo. « Je préfère Pyramids, que je ne connais pas bien, et bien sûr, ils peuvent nous battre, mais ma préférence ne va pas à Flamengo, c’est clair », confiait-il à TNT Sports Brésil.

L’Espagnol avait insisté, lucide et presque fataliste : « Nous ne les avons pas analysés en profondeur, mais nous connaissons l’équipe (Flamengo), nous les avons vus jouer en Coupe du Monde des Clubs. C’est une très bonne équipe, pleine de qualité, avec des joueurs expérimentés et un excellent entraîneur. Je préfère Pyramids », a-t-il dit. Le message était clair, l’avertissement aussi.

Une finale piégeuse pour le Paris SG à Doha

Cette Coupe intercontinentale, au format resserré, réunit les vainqueurs des six confédérations, sans chercher à concurrencer la nouvelle Coupe du monde des clubs à 32 équipes voulue par la FIFA. Mais pour le Paris SG, l’enjeu reste immense : confirmer son statut européen face à une référence sud-américaine.

Face à Flamengo, Paris devra se montrer sérieux, précis et inspiré. Luis Enrique le sait : dans ce genre de match, le costume de favori gratte parfois. Et sous le sourire poli, l’entraîneur parisien a probablement compris que la finale qu’il redoutait… est bien celle qu’il va devoir gagner.

