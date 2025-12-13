OL – Havre : Fonseca dévoile son groupe pour un match piège

L’OL accueille Le Havre AC ce dimanche à 15 h pour le dernier match de l’année en championnat. Découvrez le groupe retenu par Paulo Fonseca, l’entraîneur des Gones, pour cette rencontre qu’il ne néglige pas du tout.

OL : Paulo Fonseca se méfie du Havre

Englué dans une spirale moyenne en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit absolument s’imposer à domicile face au Havre AC, dimanche à 15 heures, à l’occasion de la 16e journée. Malgré sa 15e place au classement, l’équipe du HAC n’en demeure pas moins un adversaire difficile à manœuvrer.

Ainsi, avant de recevoir le collectif havrais, Paulo Fonseca a tenu à prévenir ses hommes. « Nous avons besoin de gagner. Notre position est bonne, mais il faut l’emporter », a déclaré le coach lyonnais en conférence de presse avant de lancer un avertissement à Corentin Tolisso et ses partenaires.

« Ce sera un adversaire difficile à manier. Cette équipe défend bien, ne prend pas beaucoup de buts. Elle a de bons résultats contre les grosses écuries du championnat. Elle fait partie des formations les plus dangereuses en contre-attaque avec trois joueurs devant qui vont vite. Ils appellent dans la profondeur et ont des situations de un-contre-un. Ils attaquent très rapidement », a expliqué le technicien portugais.

Le groupe de l’OL pour affronter Le Havre

Pour cette affiche de la 16e journée de Ligue 1, l’OL devra faire avec des absents. Dominik Greif , Rémy Descamps, Lassine Diarra, Moussa Niakhaté, Nico Tagliafico, Pavel Sulc, Adam Karabec, Khalis Merah, Mathys De Carvalho, Afonso Moreira, Téo Barisic, Martin Satriano, Tyler Morton, Corentin Tolisso, Hans Hateboer, Clinton Mata, Rachid Ghezzal, Abner Vinicius, Alejandro Gomes Rodriguez sont dans le groupe.

Ruben Kluivert fait également son retour dans le groupe, tout comme le jeune talent, Adil Hamdani. Par contre, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Ernest Nuamah, Orel Mangala et Malick Fofana, qui sont forfaits pour ce match. Tout comme Tanner Tessmann. Ainsley Maitland-Niles est suspendu après son double carton jaune reçu face au FC Lorient. Enzo Molebe n’a pas été convoqué.

Gardiens : Greif, Descamps, Diarra

Défenseurs : Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer

Milieux : Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves

Attaquants : Karabec, Sulc, Moreira, Ghezzal, Satriano, G. Rodriguez, Hamdani.