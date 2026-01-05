ASSE : Ligue 2, un concurrent séduit par l’attaque des Verts

L’entraîneur d’un club concurrent de l’ASSE, en Ligue 2, ne cache pas son admiration pour l’attaque des Verts, la meilleure du championnat à la mi-saison.

ASSE : Camara valide le maintien de Stassin, Davitashvili, Cardona et Boakye

L’ASSE a chuté de la 3e à la 4e place au classement, à la suite du match nul concédé au Mans FC (0-0), mais elle reste en tête du classement de la meilleure attaque de la Ligue 2. Zuriko Davitashvili est le meilleur buteur avec 8 buts. Il est suivi d’Irvin Cardona (5 buts), de Lucas Stassin (4 buts) et de la recrue estival Joshua Duffus (4 buts). Augustine Boakye fait également partie des joueurs décisifs des Verts, avec 3 buts et surtout 5 passes décisives.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un talent prometteur signe à Saint-Etienne

À voir

Mercato ASSE : Un talent prometteur signe à Saint-Etienne

Grâce à l’efficacité de ces attaquants, l’AS Saint-Etienne possède la meilleure attaque du championnat, avec 35 buts marqués en 18 journées. Leurs performances remarquables n’échappent pas à Zoumana Camara, ancien joueur des Verts et entraîneur du Montpellier HSC.

Selon le technicien des Montpelliérains, le club stéphanois a été bien inspiré de conserver ces attaquants.

« L’ASSE a gardé sa ligne d’attaque avec des joueurs comme Stassin, Cardona ou Boakye, qui étaient déjà là la saison dernière », a-t-il souligné, dans une interview, sur le site internet du Montpellier Hérault Sporting Club.

Zoumana Camara prévient : « La Ligue 2 est un marathon »

Néanmoins, la stabilité au niveau dans le secteur offensif des Verts n’est pas forcément une garantie pour accéder directement en Ligue 1. Les Verts doivent être plus solides défensivement, pour espérer atteindre leur objectif. Zoumana Camara prévient justement les Stéphanois.

« C’est un championnat très homogène, où tout le monde peut battre tout le monde. […]. Pour moi, la Ligue 2 est un marathon. Nous avons eu du mal à démarrer, ensuite, on s’est rapproché des clubs qui étaient devant, avant de connaître un coup de moins bien et d’être rattrapés par le peloton », a prévenu l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne (1996-1998 et (2004-2007).

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Le départ d’Yvann Maçon est officiel

À voir

ASSE Mercato : Le départ de Lucas Stassin a-t-il sonné ?

ASSE Mercato : Jusqu’à quand KSV va-t-il garder Horneland ?

L’ASSE s’éloigne de son objectif, le doute s’installe