INFO LOSC : Létang visé par le Conseil National de l’Éthique

Après la défaite de son équipe face au Stade Rennais (0-2) samedi, le président du LOSC, Olivier Létang, se trouve désormais dans le collimateur du Conseil National de l’Éthique de la Fédération Française de Football. Explications.

LOSC : Après Medhi Benatia, de lourdes sanctions pour Olivier Létang ?

Les images d’Olivier Létang dans les couloirs du stade Pierre Mauroy ont vite enflammé la toile. À la mi-temps du match entre le LOSC Lille et le Stade Rennais, le président lillois s’est emporté violemment contre le corps arbitral. Quelques minutes plus tôt, le défenseur des Dogues Alexsandro a été expulsé d’un carton rouge direct.

Fou de rage, une fois de plus, Olivier Létang a donc dit tout le mal qu’il pensait d’Éric Wattellier, bientôt rejoint par Bruno Genesio. Et comme si cela ne suffisait pas, des supporters du LOSC ont lancé des chants homophobes à destination de la Ligue de Football Professionnel, anciennement présidée par Frédéric Thiriez, mais également des arbitres, mais également des journalistes, qui ont très vite réclamé des sanctions.

Et selon le journal L’Équipe, le Conseil National d’Éthique (CNE), présidé par l’ancien président de la LFP Frédéric Thiriez, a décidé de se saisir du dossier lillois. Le comportement d’Olivier Létang suscite de vives réactions. Et pour cause, plusieurs acteurs du football français ont été sévèrement sanctionnés pour des faits similaires (et même moindres).

Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, a été pénalisé pour s’être emporté lui aussi contre les arbitres (3 mois de suspension). Les chances de voir des sanctions exemplaires tomber à l’encontre d’Olivier Létang sont donc très grandes. Outre le Conseil National de l’Éthique, la commission de discipline de la LFP va évidemment se pencher sur ces incidents avec le risque pour Olivier Létang d’une lourde suspension, et une possible fermeture du stade Pierre-Mauroy.

