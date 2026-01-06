Trophée des Champions : Le PSG annonce une décision-choc !

Le PSG affronte l’OM jeudi soir au Koweit pour le Trophée des Champions. À deux jours de ce choc, le club de la capitale a annoncé une grande décision concernant ses supporters. Explications.

Le PSG annule son offre de déplacement au Koweït

Le Paris Saint-Germain a annulé ce lundi, faute d’inscrits, son pack proposé à ses supporters pour assister au Trophée des Champions contre l’Olympique de Marseille au Koweït, jeudi. Alors que le Paris Saint-Germain avait proposé à ses supporters une offre à 800 euros, comprenant le transport aller-retour en avion, les repas à bord, un bagage cabine par personne, les transferts sur place et évidemment le billet pour assister à la rencontre, pour soutenir le club de la capitale au Koweït, le faible nombre de candidats à pousser les dirigeants du PSG à faire machine arrière.

Lisez aussi : Mercato PSG : 40M€, c’est presque réglé pour Upamecano !

À voir

OL Mercato : Endrick, la vérité sur la clause de matchs

« Le seuil minimum de participants n’a pas été atteint et Paris a été contraint de faire une croix sur l’organisation de ce voyage (…) Le prix élevé du pack (transport aller-retour, repas servis à bord, transferts, billet du match), lié à des coûts importants sur place, a très certainement refroidi les fans du PSG qui ont multiplié les trajets en Europe, aux États-Unis ou au Qatar ces derniers mois », explique le quotidien Le Parisien.

De leur côté, les ultras marseillais avaient déjà annoncé boycotter la rencontre. À la vue du périple imposé aux supporters des deux clubs en pleine semaine, le Jaber Al Ahmad International Stadium, d’une capacité de 58.000 places, devrait en très grande majorité – si ce n’est en totalité – être peuple de spectateurs locaux.

Lisez aussi : Mercato: Rodrygo au PSG cet hiver ? Une grande annonce tombe

À voir

Mercato FC Nantes: Coup de théâtre pour de Zakaria Aboukhlal

En effet, alors que les supporters de l’OM avaient déjà annoncé boycotter le déplacement, ceux du PSG ne seront pas non plus du voyage. Par ailleurs, le PSG, qui possède une antenne de supporters basée au Liban qui a prévu de se déplacer, devrait tout de même remporter la bataille des tribunes.

La formation de Luis Enrique n’aura donc pas le soutien de ses fervents supporters, mais pourrait compter sur le PSG Fan Club Liban en tribunes. En effet, selon RMC, le club entraîné par Luis Enrique espère encore attirer ses supporters venus du Golfe et la communauté locale pour remplir le stade.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le Real Madrid ouvre la porte au PSG pour Rodrygo

Mercato PSG : Le transfert d’Akliouche bouclé pour 57M€ ?

À voir

INFO LOSC : Létang visé par le Conseil National de l’Éthique

Mercato : Le PSG reçoit une réponse claire pour un crack à 57M€