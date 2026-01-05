ASSE Mercato : Le départ de Lucas Stassin a-t-il sonné ?

Maintenu à l’ASSE contre son gré cette saison, Lucas Stassin semble perturbé depuis le début de la saison. Est-ce le moment, cet hiver, de le laisser partir ?

ASSE : Lucas Stassin en panne sèche

Meilleur buteur de l’ASSE, la saison dernière en Ligue 1, Lucas Stassin est en grande difficulté cette saison en Ligue 2. Titulaire à 8 reprises en 15 matchs disputés en championnat, il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives. Cependant, son dernier but remonte au 18 octobre 2025. Depuis deux mois et demi, l’avant-centre International Espoirs Belge n’a plus trouvé le chemin des filets. Plus concrètement, il est resté muet lors des sept derniers matchs disputés, Ligue 2 et coupe de France confondues.

Titularisé en pointe de l’attaque face au Mans, samedi dernier, Lucas Stassin a été transparent. Eirik Horneland l’a pourtant laissée sur le terrain durant tout le match. Le numéro 9 l’AS Saint-Etienne ne semble toujours pas avoir digéré la décision de Kilmer Sports Ventures, de le conserver, alors qu’il souhaitait quitter le club et la Ligue 2 depuis la relégation. Son transfert avorté au Paris FC en Ligue 1 pèse visiblement sur son rendement.

L’attaquant Belge impacté négativement par son mercato très agité

En effet, Lucas Stassin voulait rejoindre un club de l’élite, avec lequel il espérait se mettre en évidence, afin de postuler dans le groupe du sélectionneur Rudi Garcia, pour la Coupe du monde 2026. Avec sesmaigres statistiques en Ligue 2, tout porte à croire qu’il est toujours perturbé par l’envie d’ailleurs. Le concerné reconnaît qu’il « a eu deux grosses occasions » au Mans, qu’il n’a pas pu transformer.

Quant à l’entraîneur de l’ASSE, il défend son avant-centre. Il espère surtout le voir retrouver son efficacité. « Lucas Stassin s’est procuré de bonnes situations. Sa première partie de saison a été compliquée, mais aujourd’hui, on voit qu’il se donne à fond. Je pense que ça va aller de mieux en mieux », a-t-il confié après le nul au Mans.

Mercato : L’ASSE doit-elle laisser partir Stassin cet hiver ?

Pour certains observateurs, KSV serait bien inspiré de vendre le Belge pendant ce mercato hivernal. Et pour cause, il ne semble plus concerné par le projet stéphanois. De plus, son père Stéphane Stassin a ouvert la porte à son départ, dans une longue interview, avant le mercato d’hiver.

Selon Romain Molina, le dossier Lucas Stassin illustre assez bien la « gestion incohérente » du groupe canadien. « Le Paris FC voulait Stassin, il arrive avec une offre colossale, quasiment 25 M€ avec bonus, mais la direction refuse », a rappelé le journaliste indépendant, avant de confirmer que cela a agacé le joueur recruté à Westerlo en Belgique. « Le joueur fait la gueule… Le club (Saint-Etienne), il continue de ne pas faire le bon constat », a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que Lucas Stassin a été recruté à 10 M€, fin août 2024. Il est sous contrat dans le Forez jusqu’en juin 2028.

Lucas Stassin en pleine crise, l’ASSE en panique !