OL Mercato : Endrick, la vérité sur la clause de matchs

L’OL a fait des révélations sur les coulisses du prêt d’Endrick. Quid de la prétendue clause du nombre de matchs à jouer par l’attaquant du Real Madrid à Lyon ?

Le Real Madrid a prêté Endrick à l’OL pour six mois, jusqu’en juin 2026, mais sans option d’achat. Il s’agit précisément d’un prêt payant, d’un montant de près d’un million d’euros, comme indiqué dans le communiqué officiel du club rhodanien. Toutefois, plusieurs médias, notamment espagnols, avaient évoqué une clause relative au nombre de matchs imposés par le club madrilène à son homologue lyonnais, pour son attaquant de 19 ans.

Le Real Madrid voudrait ainsi s’assurer que ce dernier va effectivement jouer régulièrement à l’Olympique Lyonnais, condition préalable de son prêt. Selon la rumeur, la direction du club espagnol a exigé au moins 25 matchs pour Endrick sous le maillot des Gones, sinon Lyon payerait une amende.

Aucune clause de nombre de matchs dans le contrat d’Endrick, selon Gerlinger

Mais la direction de l’OL assure que cette clause n’existe pas. « Nous avons publié tout ce qui devait l’être, le jour de l’annonce du joueur. Il suffit de lire le communiqué », a répondu Michael Gerlinger, lors de la présentation officielle du Brésilien, en conférence de presse. « Nous avons indiqué le montant maximum du prêt que nous allons payer. Il n’y a rien de plus à ajouter », a déclaré le Directeur général de Lyon.

Il faut noter qu’Endrick n’a pas pu être qualifié à temps et a manqué le match contre l’AS Monaco en Ligue 1, samedi. Il ne disputera également pas les deux prochains matchs de la phase de Ligue de l’Europa League, respectivement contre les Young Boys de Berne et le PAOK Salonique, les 22 et 29 janvier. Le nouvel avant-centre de l’OL sera qualifié pour la phase à élimination directe.

