Mercato FC Nantes: Coup de théâtre pour de Zakaria Aboukhlal

Attendue pour ce jeudi, la signature de Zakaria Aboukhlal en faveur du FC Nantes pourrait finalement capoter. La piste de l’attaquant du Torino se serait subitement refroidie.

Mercato FC Nantes : Zakaria Aboukhlal bloqué en Serie A

Après Rémy Cabella et le retour d’Ignatius Ganago, le FC Nantes finalisait le recrutement de Zakaria Aboukhlal en provenance du Torino. Pour réussir son opération maintien, le club nantais s’agite dans tous les sens. Déjà trois renforts officialisés lors des premières heures de janvier : Ignatius Ganago (retour de prêt), Deiver Machado (RC Lens) et Rémy Cabella (Olympiakos).

Et un quatrième devrait suivre ce jeudi. Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants du FC Nantes et leurs homologues de Torino avaient engagé des discussions et étaient tout proches de conclure le deal sur la base d’un prêt avec option d’achat fixée à 6 millions d’euros.

Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, Zakaria Aboukhlal a tout pour être le successeur de Matthis Abline, dont le départ est programmé pour l’été 2026. Mais la situation aurait totalement changé dans ce dossier.

Zakaria Aboukhlal oublié, un attaquant de Ligue 1 ciblé

Selon les informations de L’Équipe, confirmées par Nicolo Schirra, Zakaria Aboukhlal était attendu ce jeudi dans la cité des Ducs pour un prêt jusqu’à la fin de saison, accompagné d’un contrat courant jusqu’en juin 2030. Mais hier, Marco Baroni, son entraîneur à Vérone, a surpris en titularisant Aboukhlal au poste de piston gauche lors de la victoire 3-0 contre le Hellas.

L’ailier droit de 25 ans a livré une prestation honorable et comme révélée un peu plus tôt, la tendance a changé : Baroni compte à présent sur Aboukhlal et souhaite le conserver. La piste s’est donc refroidie, et selon le journal sportif, le FC Nantes aurait même carrément lâché l’affaire.

Pour compléter l’effectif de leur coach Ahmed Kantari, les dirigeants du FCN étudient désormais d’autres options pour renforcer son attaque, notamment la piste menant au Monégasque George Ilenikhena, en manque de temps de jeu sur le Rocher. Le contact aurait déjà été établi.

