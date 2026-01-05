Mercato ASSE : Un talent prometteur signe à Saint-Etienne

Après plusieurs mois de négociations, l’ASSE et Paul Eymard ont trouvé un accord. Le jeune joueur a signé un premier contrat professionnel, ce lundi.

Mercato : Paul Eymard prolonge avec l’ASSE jusqu’en 2028

Paul Eymard ne quittera pas l’ASSE en juin 2026, date butoir de son contrat initial. Il a prolongé son aventure avec son club formateur, pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2028.

La signature du jeune milieu de terrain a été officialisée, ce lundi 5 janvier 2026, le jour de ses 18 ans.

« Formé au Centre sportif Robert-Herbin, Paul Eymard a paraphé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne ce lundi aux côtés du directeur sportif du club, Loïc Perrin, ainsi que du Directeur du centre de formation stéphanois, Laurent Huard », a communiqué le club stéphanois.

🆕 18 ans aujourd’hui pour Paul Eymard… et un premier contrat professionnel ! 👏💚



Le milieu international français U18 est désormais lié au club jusqu’en 2028 ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 5, 2026

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le départ d’Yvann Maçon est officiel

À voir

Mercato PSG : 40M€, c’est presque réglé pour Upamecano !

Le Franco-Sénégalais a été promu dans l’équipe professionnelle par Eirik Horneland, cette saison. Il a joué son premier match en Ligue 2, il y a seulement deux jours, contre le Mans FC. Néanmoins, il avait déjà disputé trois matchs en Coupe de France et avait même marqué 2 buts.

Eymard « très content de signer son 1er contrat pro avec son club formateur »

Après quatre apparitions en professionnel, Paul Eymard se réjouit de franchir un palier à l’ASSE, club qu’il a rejoint en 2022. « Je suis très content, très fier de signer ce premier contrat professionnel avec mon club formateur. Je suis très heureux que les choses se concrétisent le jour de mes 18 ans », a déclaré Paul Eymard.

« Je souhaite désormais aller chercher un maximum de temps de jeu avec le groupe professionnel et contribuer à obtenir une montée en Ligue 1 que j’espère pour tout l’effectif et l’ensemble du Peuple Vert ! », a-t-il déclaré ensuite.

Perrin se réjouit : « Eymard est un joueur complet et moderne, avec un fort potentiel »

Le Directeur sportif de l’AS Saint-Etienne se réjouit aussi de conserver un talent prometteur et très convoité, dans son effectif. « On est très heureux que Paul signe ce premier contrat professionnel. Il a la volonté de s’inscrire dans son club formateur. C’est un joueur complet et moderne avec beaucoup de potentiel, qui peut aller loin. Mais avant, il a des étapes à franchir avec le groupe professionnel au sein duquel il commence à prendre confiance depuis quelques semaines », a réagi Loïc Perrin.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE Mercato : Jusqu’à quand KSV va-t-il garder Horneland ?

L’ASSE s’éloigne de son objectif, le doute s’installe

À voir

Mercato OM : Premier couac pour l’arrivée d’un défenseur

Lucas Stassin en pleine crise, l’ASSE en panique !