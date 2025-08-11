Mercato PSG : La guerre secrète qui bloque le Paris SG !

Le mercato du PSG s’enlise dans une bataille invisible où les négociations s’éternisent et les tensions montent. Au cœur de cette guerre secrète, le feuilleton Randal Kolo Muani cristallise toutes les frustrations et freine la dynamique du club de la capitale.

Mercato PSG : Kolo Muani, entre désir turinois et blocage parisien

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Randal Kolo Muani est au centre de toutes les attentions. Prêté cet hiver à la Juventus de Turin, l’attaquant français a su convaincre avec dix buts toutes compétitions confondues. Désormais, la Vieille Dame souhaite s’attacher définitivement ses services. Pourtant, le PSG reste ferme.

Lire aussi : Mercato PSG : La Juve officialise la décision de Kolo Muani

Aucune offre ne satisfait ses exigences, et le club parisien maintient une position haute dans les négociations. Selon Fabrizio Romano, le Français ne discute qu’avec la Juventus et refuse de considérer les propositions venues d’Angleterre, notamment celles de Newcastle ou Tottenham. Ce choix ferme complique davantage la situation, alors que le temps presse et que le mercato se rapproche de sa clôture.

Un Paris SG en quête de compromis et de renouveau

Le Paris Saint-Germain ne cache plus son intention de se séparer de Kolo Muani avant le début de la saison prochaine. Ce dossier illustre les difficultés plus larges du club à finaliser ses recrutements et à renforcer un effectif déjà compétitif. D’autant que ce blocage intervient alors que plusieurs joueurs peinent à retrouver leur forme optimale.

À voir

Mercato ASSE : La stratégie secrète des dirigeants des Verts

Lire aussi : Mercato PSG : Kolo Muani, un incroyable deal en vue

La guerre secrète du mercato parisien est loin d’être terminée, et le dénouement de l’épineux dossier Kolo Muani pourrait bien conditionner la suite des opérations. Le PSG saura-t-il dénouer ces tensions avant la fin août ? Le suspense reste entier.