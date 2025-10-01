OL : Un absence surprise en C3, la compo contre Salzbourg

Une absence surprise est à noter dans le groupe de l’OL pour affronter le RB Salzburg, jeudi (21h) à Lyon. Paulo Fonseca devrait revoir sa compo en Ligue Europa.

OL : Ghezzal absent du groupe contre Salzbourg !

L’OL n’a plus perdu de match depuis sa défaite controversée contre le Stade Rennais (1-3). Il a aligné trois victoires, soit deux en championnat et une cen C3 ontre le FC Utrecht au Pays-Bas. Outre la défaite à Rennes, Lyon a enregistré 6 victoires, toutes des clean sheet, ce début de saison.

Pour a réception de RB Salzburg, Paulo Fonseca est évidemment privé de Vinicius Abner. Touché aux adducteurs à l’entraînement à la mi-septembre, il n’est pas encore disponible. Mais la surprise, c’est l’absence de Rachid Ghezzal. Passeur décisif lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais à Utrecht, il ne figure pas dans le groupe de 21 joueurs convoqués pour affronter les Autrichiens.

🦁 Notre groupe pour la réception de Salzburg, ce jeudi à 21h00 🔴🔵#OLFCS pic.twitter.com/5czMD1PygD — Olympique Lyonnais (@OL) October 1, 2025

L’entraîneur des Gones l’avait pourtant annoncé comme remplaçant. “Rachid ne sera pas titulaire jeudi. Nous avons décidé d’effectuer un travail physique avec lui. Il a besoin de progresser physiquement, donc il ne commencera pas”. L’ailier de 33 ans avait manqué le match contre le LOSC, en Ligue 1. Il était resté sur le banc à Lille dimanche dernier.

Tolisso et Satriano titulaires en Ligue Europa

Paulo Fonseca devrait opérer un changement dans l’entrejeu. Suspendu contre Utrecht, Corentin Tolisso va faire sa première apparition cette saison en Ligue Europa. Absent contre les Lillois, Martin Satriano devrait également retrouver une place de titulaire en pointe de l’attaque. « Martin a beaucoup progressé, il jouera demain et je m’attends à une progression naturelle de sa part », a annoncé Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match.

La compo probable de l’OL contre le RB Salzbourg :

Gardien de but : D. Greif

Défenseurs : N. Tagliafico, M. Niakhaté, C. Mata, Maitland-Niles

Milieux de terrain : T. Tessmann, T. Morton, C. Tolisso

Attaquants : M. Fofana, A. Karabec, M. Satriano

Remplaçants : L. Diarra, Y. Konan, R. Kluivert, T. Barisic, E. Molebe, P. Sulc, De Carvalho, K. Merah, A. Moreira, G. Rodriguez