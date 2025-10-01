LDC : Le coup parfait du PSG face au Barça !

Décimé mais intraitable, le PSG a réalisé l’un de ses plus grands braquages européens en allant s’imposer sur la pelouse du FC Barcelone. Menés, les Parisiens ont renversé la vapeur avec culot et sang-froid.

LDC : Un Barça dominateur d’entrée, un PSG au bord de la rupture

Dans une atmosphère électrique à Montjuïc, le Barça de Lamine Yamal avait sorti le grand jeu. Entre roulettes, extérieurs du pied et « Olé » à chaque passe, les Catalans ont transformé les premières minutes en séance d’humiliation contrôlée. Zabarnyi sauvait miraculeusement sur sa ligne, mais la perte de balle de Vitinha à 40 mètres offrait à Ferran Torres l’ouverture logique du score (1-0, 19e).

Paris vacillait. Les jeunes Mayulu, Mbaye et Barcola semblaient trop tendres pour le costume. Et pourtant, à force de résistance, les champions d’Europe ont fini par s’encourager eux-mêmes. Un coup franc de Hakimi, un duel autoritaire de Nuno Mendes, puis une percée de 60 mètres du Portugais : Cubarsi se troue, Mayulu surgit et égalise (1-1, 38e). Montjuïc se tait. Paris respire.

Ramos en sauveur, le Barça en état de choc

Le PSG se remet à y croire. Barcola frôle le 1-2 avant la pause, puis bute sur Szczesny au retour des vestiaires. Les débats s’équilibrent, les défenses se montrent intraitables. Hakimi et Zabarnyi sauvent, Fabian Ruiz se blesse en tirant, Lee Kang-in voit sa frappe échouer sur le poteau (83e). Montjuïc sent le vent tourner. Et il tourne pour de bon à la 90e minute.

Achraf Hakimi déborde une dernière fois côté droit, centre en retrait. Gonçalo Ramos jaillit et crucifie le Barça et l’Espagne entière (1-2). Silence religieux dans les tribunes. Explosion contrôlée côté parisien. Sans Marquinhos, Dembélé, Doué, sans Kvaratskhelia, sans Neves… mais avec un mental XXL, le Paris SG s’offre un triomphe fondateur.