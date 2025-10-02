OM : Medina blessé, cette nouvelle qui rassure De Zerbi

Coup dur pour l’OM de Roberto De Zerbi, qui devra faire sans Facundo Medina pendant deux mois. Mais le vestiaire marseillais a de quoi garder le sourire, soutenu par un message rassurant signé… Samir Nasri.

OM : Un succès européen terni par la blessure de Medina

L’OM sortait d’une soirée parfaite. Un 4-0 maîtrisé face à l’Ajax Amsterdam, Igor Paixao en feu, un Vélodrome en fusion… mais aussi un silence soudain. Facundo Medina, solide recrue estivale, quittait la pelouse sur blessure. Le lendemain, le club communiquait la sentence : « Blessé lors de la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois ».

Un coup dur pour Roberto De Zerbi, qui avait rapidement fait du défenseur argentin une pièce essentielle de son système. Mais à Marseille, on ne dramatise pas, ou du moins, pas cette fois. Sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri a calmé tout le monde. « L’absence de Medina va limiter les options défensives ? Ça va un peu limiter mais heureusement que sur la fin de mercato, ils ont rajouté des joueurs à vocation défensive. Et quand De Zerbi passe à 4, ils ont quand même du choix avec Aguerd, Balerdi, Egan-Riley. Ça va », a-t-il lâché.

Le message est clair : De Zerbi a du stock. Le coach italien peut encore s’appuyer sur plusieurs profils complémentaires, capables d’assurer la rotation sans bouleverser l’équilibre collectif. Le chantier défensif marseillais, souvent sujet à panique générale ces dernières saisons, semble enfin disposer d’un matelas de sécurité.

Deux mois pour souffler… et revenir plus fort

Facundo Medina manquera certes quelques affiches importantes, mais son absence ne sonne pas l’alarme. L’OM a désormais des solutions, et Nasri l’a rappelé avec pragmatisme. Reste à De Zerbi de prouver qu’il peut naviguer sans son colosse argentin. Et qui sait… cela pourrait même offrir à Medina un retour en héros, juste à temps pour le sprint final.