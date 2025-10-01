ASSE : Décision radicale des supporters contre le Red Star

Les groupes de supporters de l’ASSE ont pris une décision radicale, par anticipation, relativement au match contre le Red Star dans un mois.

ASSE : Forte demande des supporters pour le déplacement contre le Red Star

L’ASSE se déplacera sur le terrain du Red Star, le 1er novembre perchain, lors de la 13e journée de Ligue 1. Les supporters des Verts ont décidé de ne pas se rendre à Saint-Ouen au stade Bauer. Ils ne sont pourtant pas interdits de déplacement à Saint-Denis.

En effet, le peuple vert ne peut se déplacer en grand nombre, compte tenu de la capacité limitée du parcage visiteurs. Seulement 236 places sont disponibles, relativement à la taille du stade Bauer, dont la capacité actuelle est de 5 600 places. Or, les groupes de supporters de Saint-Etienne enregistrent déjà une forte demande, soit plus de 800 fans.

Les supporters de Saint-Etienne renoncent au stade Bauer

Face à impossibilité de satisfaire tout le monde, les groupes de supporters ont décidé de renoncer au déplacement. « Nous ne parlons pas ici de restrictions administratives liées à un arrêté d’encadrement, mais bel et bien d’une limite du côté de l’infrastructure. La négociation pour obtenir un parcage étendu et ainsi gagner quelques places supplémentaires, comme nous avons pu le faire lors du déplacement à Clermont, n’a pas pu aboutir.

Après concertation entre les groupes de supporters stéphanois, force est de constater que nous serons dans l’incapacité de sélectionner nos membres pour remplir le parcage audonien. Avec une demande à plus de 800 personnes, il nous paraît impossible de laisser 550 Stéphanois sur le carreau.

En conséquence, nous annonçons la fermeture complète du parcage au Red Star. Aucune place de match ne sera délivrée par l’ASSE, et aucun de nos groupes ne fera le déplacement », ont fait savoir les groupes de supporters, dans un communiqué commun.

Avant le Red Star, le public stéphanois est interdit à Montpellier au stade de la Mosson, samedi, lors de la 9e journée du championnat. Il sera certainement autorisé à Annecy le 25 octobre prochain, après la trêve internationale.