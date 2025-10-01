OM : Terrible nouvelle confirmée pour Roberto De Zerbi !

A l’OM, l’euphorie européenne aura été de courte durée du côté de la Commanderie. Moins de 24 heures après la démonstration face à l’Ajax, une mauvaise nouvelle est tombée pour Roberto De Zerbi. Et elle fait très mal.

OM : Facundo Medina sur le flanc, deux mois d’absence

Facundo Medina ne rejouera pas avec l’OM avant la fin de l’automne. Sorti dès la 36e minute contre l’Ajax en Ligue des Champions après un tacle appuyé, le défenseur argentin souffre d’une entorse de la cheville droite, selon un communiqué du club. Verdict : environ deux mois d’absence, soit près d’une dizaine de rencontres à zapper, toutes compétitions confondues.

Autant dire un coup de massue pour Roberto De Zerbi, qui avait enfin trouvé en lui un patron défensif. Ironie du sort, Medina revenait tout juste d’une blessure… à l’autre cheville. Arrivé cet été, il n’avait pu effectuer ses véritables débuts qu’en septembre face à Lorient. À peine lancé, le voilà déjà stoppé net.

Qui pour tenir la baraque derrière ?

Le casse-tête commence pour De Zerbi. Sans Medina, la hiérarchie vacille. Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley ou encore Leonardo Balerdi se disputent désormais la place vacante. Ce dernier, incertain avant l’Ajax, était finalement sur le banc et devrait être apte pour le déplacement à Metz samedi.

Mais remplacer Medina, ce n’est pas seulement combler un poste : c’est compenser une agressivité, une relance, une autorité naturelle. L’Olympique de Marseille devra vite s’ajuster sous peine de voir sa solidité vaciller. L’Europe a offert une claque à l’Ajax… mais la Ligue 1 n’attendra pas que Marseille panse ses plaies.