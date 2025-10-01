ASSE : Montpellier fomente un sale coup contre Saint-Etienne

Adversaire de l’ASSE lors de la 9e journée de Ligue 2, le Montpellier HSC prépare un coup contre les Verts au stade de la Mosson, samedi (20h).

MHSC – ASSE : Choc de relégués à Montpellier

Deux semaines après le choc contre le Stade de Reims, l’ASSE affronte Montpellier HSC, troisième club relégué en Ligue 2 la saison dernière. Les Stéphanois avaient remporté le match contre les Rémois (3-2), mais c’était au stade Geoffroy-Guichard.

Cette fois, ils se déplacent sur le terrain des Montpelliérains. De plus, ils sont privés du soutien de leurs supporters. Ces derniers sont interdits de déplacement en Hérault, par un arrêté du ministère de l’Intérieur.

Les supporters de Montpellier appellent à un grand rassemblement avant l’ASSE

Malgré l’absence du peuple vert à Montpellier, les Pailladins se mobilisent pour apporter leur soutien à leur équipe contre l’AS Saint-Etienne. Ils entendent constituer le douzième homme qui va pousser l’équipe du MHSC à la victoire.

Dans un communiqué officiel, la « Butte Paillade » évoque « un match important » entre les deux clubs relégués. Le groupe ultra appelé ainsi à un grand rassemblement, samedi à partir de 14h, au rond-point des chaises, avec comme mot d’ordre : « Tout le Peuple orange et bleu doit être uni et présent samedi pour pousser l’équipe vers la victoire ! »

Il faut rappeler que l’ASSE est 2e au classement de la Ligue 2 avec 17 points, tandis que le Montpellier HSC est 7e avec 11 points, après 8 journées de championnat.