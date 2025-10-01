Barça – PSG : Luis Enrique surpris par une mauvaise nouvelle

Le choc entre le PSG et le Barça n’a pas débuté comme prévu pour Luis Enrique. À quelques minutes du coup d’envoi, le technicien espagnol a dû faire face à un changement brutal dans son onze de départ.

Barça – PSG : Joao Neves forfait de dernière minute

Tout semblait ficelé : Joao Neves revenait enfin dans le onze parisien après deux matchs d’absence. Le Portugais, annoncé titulaire, avait même participé à l’échauffement sans encombre apparente. Mais au moment de regagner les vestiaires, le milieu de terrain a soudainement ressenti de mauvaises sensations.

Le staff n’a pas tergiversé. Dans un match de cette intensité, pas question de prendre le moindre risque. Joao Neves a finalement rejoint la tribune officielle, pour laisser sa place à Warren Zaïre-Emery, propulsé titulaire en urgence. Luis Enrique, prêt à bâtir son plan autour du jeune Lusitanien, a dû repenser ses équilibres à la hâte.

Un PSG déjà décimé avant le choc

Ce nouveau coup dur intervient au pire des moments. L’infirmerie parisienne déborde déjà, et pas avec des noms anodins : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos manquaient également à l’appel pour ce déplacement en Catalogne.

Pour Luis Enrique, revoir ses plans devient presque une routine forcée. Mais cette absence imprévue, à quelques battements de cœur du coup d’envoi, a forcément eu de quoi désarçonner le coach espagnol.