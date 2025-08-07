PSG vs Tottenham : Coup dur confirmé avant la Supercoupe

Le PSG se prépare sereinement pour la Supercoupe d’Europe. Mais son adversaire, Tottenham, doit faire face à une véritable hécatombe. Le club londonien a en effet un gros forfait pour la rencontre : James Maddison !

Maddison manquera le choc PSG-Tottenham

Le PSG se déplace ce mercredi à Udine pour y affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe. Luis Enrique pourra compter sur un groups quasi complet pour ce choc. L’entraîneur parisien ne déplore qu’une seule absence, celle de Gabriel Moscardo, prêté à Braga. Les lofteurs, tel que Kolo Muani, Nordi Mukiele, Carlos Soler ou Renato Sanches, ne seront certainement pas du voyage.

Pendant ce temps, du côté de Tottenham, la situation est bien plus précaire. Le club anglais n’est pas épargné par les blessures. James Maddison a d’ailleurs été victime d’une rechute au genou lors du match nul face à Newcastle (1-1). L’international anglais sera opéré sous peu, indique la direction des Spurs.

We can confirm that James Maddison will undergo surgery for a ruptured Anterior Cruciate Ligament (ACL) in his right knee.



We will be supporting you every step of the way, Madders 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 7, 2025

James Maddison est donc forfait pour le match PSG-Tottenham. Son absence est un véritable coup dur pour le club londonien. Il, vient s’ajouter à une longue liste de blessés, ce qui affaiblit considérablement les Spurs. Son équipe se retrouve en délicatesse avant d’affronter les champions d’Europe en titre.