Mercato : le Stade Rennais scelle l’avenir d’un indésirable !

Ça se bouscule pour l’avenir d’Albert Grønbæk au Stade Rennais. Cet indésirable pourrait faire son retour au Roazhon Park pendant ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Albert Grønbæk attendu à Rennes cet hiver ?

C’est le calvaire que vit Albert Grønbæk. En difficulté depuis son arrivée au Stade Rennais à l’été 2024, le milieu offensif continue de nager dans les eaux troubles. Il a rejoint le Genoa, mais c’est encore l’échec. Le club italien, peu convaincu, souhaite mettre un terme au deal. Rennes doit désormais lui trouver une nouvelle porte de sortie.

Grønbæk n’a pas pu s’imposer sous le maillot génois. Enchaînant les prestations décevantes, il ne figure plus dans les plans du club, qui a décidé de casser le prêt, selon Ouest-France. Le quotidien régional précise également que Grønbæk ne souhaite plus évoluer à Rennes, rendant improbable un retour en Bretagne. Un nouveau prêt semble donc comme l’option sérieuse dès ce mercato hivernal.

Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur de 24 ans reste sur une saison déjà compliquée. Il n’avait pas comblé les attentes lors de son passage à Southampton. Le Danois n’avait disputé que quatre rencontres de Premier League. Absent lors des deux dernières journées de Serie A pour fatigue musculaire, Grønbæk voit désormais le compte à rebours s’enclencher. Le Stade Rennais dispose jusqu’au 31 janvier pour trouver la solution la moins défavorable à toutes les parties.

