ASSE : La nouvelle qui ne va pas du tout plaire à Saint-Étienne

Alors que l’ASSE prépare un déplacement crucial en Corse, la pression monte d’un cran. La remontée en Ligue 1 pourrait connaître un sérieux coup d’arrêt avant même le coup d’envoi du duel face à Bastia.

ASSE : Le Mans met la pression sur les Verts

Le Mans n’a pas fait dans la dentelle en s’imposant à Annecy. Une victoire solide, portée par Rabillard et Yohou, qui propulse les Sarthois à une provisoire deuxième place. Pour l’ASSE, qui espérait gérer tranquillement son week-end, voilà un concurrent direct qui souffle dans son cou… et très fort.

OL : Lyon diminué en défense face au Havre AC

Cette montée en puissance des Mucistes oblige Saint-Étienne à répondre immédiatement s’il veut conserver sa place parmi les favoris à la montée. Une charge mentale supplémentaire au moment de s’envoler vers Bastia, terre jamais vraiment accueillante pour les Stéphanois.

Un contexte ligue 2 de plus en plus étouffant

Dans un championnat où chaque faux pas coûte cher, les résultats de la soirée n’arrangent pas les affaires des Verts. Pau chute dans les dernières secondes, Dunkerque grimpe encore et Nancy sort de la zone rouge en punissant Clermont. Bref, personne ne ralentit.

Le club stéphanois, lui, n’a plus le droit à l’erreur. Bastia devient un piège parfait : un match à fort risque, où toute fébrilité pourrait se payer comptant. La mauvaise nouvelle, finalement, c’est que la Ligue 2 ne laisse respirer personne, surtout pas l’AS Saint-Etienne.

