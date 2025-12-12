OL Mercato : Fonseca dévoile ses besoins, après la DNCG

L’OL peut maintenant lancer son mercato, après la bonne nouvelle reçue de la DNCG. Paulo Fonseca a justement annoncé la couleur, en dévoilant ses besoins pour cet hiver.

Les messures contre l’OL allégées, Fonseca s’en réjouit

« Encadrement de la masse salariale » pour l’OL. C’est la décision rendue par la DNCG, jeudi, après l’audition de la présidente Michele Kang et du Directeur général Michael Gerlinger. Le club rhodanien n’est donc plus soumis à l’encadrement des mutations (transferts), après le réexamen de sa situation, à mi-parcours de la saison 2025-2026.

La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a donc assoupli les mesures qui touchaient l’Olympique Lyonnais depuis l’audience du 9 juillet 2025. Une décision accueillie avec joie par Paulo Fonseca. « C’est un sentiment positif, car cela prouve que le club travaille bien pour en finir avec les difficultés. Nous savons que nous avons besoin de plus de solutions pour l’avenir », a-t-il réagi.

Mercato OL : Fonseca veut un attaquant et des joueurs expérimentés

Le technicien portugais a ensuite fait connaître ses besoins pour renforcer l’OL. « Nous avons besoin de joueurs expérimentés et aussi d’un autre attaquant de pointe. En ce moment, nous avons seulement Martin Satriano, même si Pavel Sulc peut aussi jouer à ce poste », a-t-il indiqué, avant de faire la grande annonce suivante : « Nous voulons récupérer nos joueurs blessés, mais nous travaillons aussi pour faire venir des joueurs ».

