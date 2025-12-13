Mercato ASSE : Laurent Batlles valide un choix fort de KSV

Dans une analyse lucide et sans détour sur l’ASSE, Laurent Batlles a salué la fermeté affichée par Kilmer Sports dans le dossier Lucas Stassin. L’ancien entraîneur stéphanois, toujours très attentif à la vie du club, délivre un regard affûté sur le mercato des Verts.

Mercato ASSE : Batlles pousse pour un renfort décisif

Dans un entretien accordé à Evect, Laurent Batlles n’a pas hésité à pointer ce qui, selon lui, constitue la zone la plus fragile de l’ASSE : le milieu de terrain. L’ancien coach, toujours établi dans la région stéphanoise, juge qu’il manque au cœur du jeu une dimension athlétique et surtout une capacité à peser sur le tableau d’affichage. « Cet hiver, je renforcerais peut-être le milieu de terrain parce qu’il est vrai que Aïmen est assez fragile, que Flo’ et Jaber jouent presque tous les matchs », a-t-il expliqué, soucieux du manque de rotation.

Pointant du doigt une carence statistique évidente, Batlles ajoute : « Aujourd’hui, si tu veux monter, tes milieux doivent être plus décisifs. » Et dans son viseur, un profil l’inspire particulièrement : Enzo Bardeli, révélation dunkerquoise. « Ce que fait Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu », insiste-t-il. Pour Batlles, il ne fait aucun doute que le jeune Nordiste incarne le chaînon manquant d’un milieu encore trop dépendant des coups de pied arrêtés de Florian Tardieu.

Le cas Stassin : un symbole fort envoyé par Kilmer Sports

Mais l’analyse la plus tranchante de Batlles concerne le dossier Lucas Stassin. L’été dernier, l’attaquant belge, auteur de 12 buts en Ligue 1 la saison précédente, souhaitait partir. Des offres dépassant les 20 millions d’euros sont arrivées, mais Kilmer Sports a refusé d’ouvrir la porte. Et Batlles applaudit des deux mains : « Je pense que c’est exactement ce qu’il fallait faire », a-t-il dit.

Pour l’ex-coach stéphanois, cette position ferme marque une rupture nette avec le passé du club : « Quand un joueur sortait, il était de suite vendu. Ils avaient les moyens de le garder, peu importe l’offre, et ça c’est plaisant. » Au-delà du sportif, Batlles salue une philosophie : personne n’est au-dessus de l’institution. Un message clair envoyé au vestiaire, au public et au mercato.

Bien sûr, Stassin traverse une saison plus compliquée, et Batlles ne l’ignore pas : « Il faut laisser le temps au temps. » Mais pour lui, l’essentiel est ailleurs : la stabilité retrouvée. « Les personnes qui sont arrivées seront là dans la durée. » Une conviction forte, à l’image du virage pris par l’ASSE.

