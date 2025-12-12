Mercato : L’OM proche d’un deal inattendu avec le Bayern

À l’approche du mercato d’hiver, l’OM est déjà à fond pour accueillir ses nouvelles recrues. La direction phocéenne se prépare même pour un deal en bonne avec le Bayern Munich.

Mercato OM : Le Bayern veut se débarrasser de Sacha Boey

Trois semaines avant l’ouverture du mercato de janvier, l’Olympique de Marseille s’agite déjà en coulisses. Le tandem Pablo Longoria et Medhi Benatia travaille activement sur le renforcement de l’équipe. Le recrutement d’un milieu offensif se présente comme une priorité absolue cet hiver.

L’objectif est d’injecter de la créativité et de la percussion dans l’entrejeu. L’une des pistes étudiées mène notamment à Jorge Carrascal de Flamengo. Les négociations auraient déjà débuté pour sa venue. Mais les dirigeants de l’OM travaillent aussi sur un deal inattendu en défense.

Les Olympiens ambitionnent de renforcer leur couloir droit, où le nom de Sacha Boey revient en force. L’ancien Rennais est considéré comme une cible de choix pour ce poste. D’autant plus que le Bayern Munich est prêt à laisser partir son joueur de 25 ans cet hiver.

Un prix revu à la baisse pour son départ

Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme que Sacha Boey se rapproche d’un départ de la Bavière. Le latéral droit n’est jamais parvenu à convaincre Vincent Kompany, ne disputant que six bouts de matchs cette saison. Ce manque de temps de jeu le pousse vers la sortie.

🚨 Sacha Boey, expected to leave FC Bayern in January as clubs started calling for the right back.



🚨 Sacha Boey, expected to leave FC Bayern in January as clubs started calling for the right back.

Crystal Palace and more clubs are keen.

Surtout que le Bayern Munich n’exigera pas les 30 millions d’euros investis pour sa venue en janvier 2024. Les Bavarois devraient réclamer un montant bien inférieur afin de faciliter son départ. L’OM compte donc sauter sur l’occasion pour l’attirer dans ses filets. Lyon et Crystal Palace seraient en embuscade sur cette piste.

