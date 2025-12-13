OL : Lyon diminué en défense face au Havre AC

Ayant joué jeudi en coupe d’Europe, l’OL sera privé de trois joueurs face au Havre AC. L’équipe de Paulo Fonseca enregistre deux blessés et un suspendu.

OL : Mata, Tessmann et Maitland-Niles absents contre le Havre

L’OL rejoue dimanche en Ligue 1, soit trois jours après sa victoire contre Go Ahead Eagles en Ligue Europa. Le club rhodanien reçoit le Havre AC Groupama Stadium (à 15h), lors de la 16e journée du championnat.

Évoquant cette rencontre en conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé les absences de Clinton Mata, Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles. Les deux premiers sont blessés, tandis que le troisième est suspendu.

OL-HAC : Kluivert revient, Mangala n’est pas prêt

Ayant joué 5 minutes contre le FC Nantes et absent à Lorient, Orel Mangala « n’est pas encore prêt » après plus de 10 mois d’absence, selon le technicien portugais. Quant à Ruben Kluivert, il a repris l’entraînement ce vendredi, mais le coach de l’OL « pense qu’il sera apte pour le match ».

À voir

OL Mercato : Fonseca dévoile ses besoins, après la DNCG

Lisez aussi : Mercato OL : Une légende lyonnaise annonce son retour

Ce qui est une bonne nouvelle pour les Gones, en l’absence de Mata et de Tessmman, qui avait dépanné en défense contre le FC Nantes (3-0).

Pas de repos pour Corentin Tolisso !

Malgré l’enchaînement des matchs par Corentin Tolisso, Paulo Fonseca n’a pas l’intention de le laisser souffler avant la trêve hivernale. « Non, je ne vais pas faire reposer Corentin. Nous n’avons pas de solution pour remplacer Coco. Nous voulons commencer le match avec la meilleure équipe et après, on verra », a-t-il indiqué.

Resté sur une défaite face au FC Lorient (1-0), Lyon a à cœur de renouer avec la victoire pour bien boucler l’année 2025. « Le Havre est une équipe compliquée, mais nous devons faire un bon match et gagner. Nous avons besoin de remporter ce match », a déclaré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Lire aussi sur l’OL :

La DNCG épargne l’OL, mais les dettes explosent !

À voir

Mercato ASSE : Laurent Batlles valide un choix fort de KSV

Mercato OL : Première réponse de Tessmann à la Fiorentina

OL Mercato : Mbappé blessé, Endrick rejoue et Lyon tremble