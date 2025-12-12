PSG : Nouveau missile de Luis Enrique sur le mercato d’hiver

Après sa première prise de parole après le match nul à Bilbao en Ligue des Champions mercredi soir, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a remis le couvert concernant le mercato d’hiver. Explications.

Mercato : Luis Enrique réclame du renfort au PSG

Après le match nul face à l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des Champions mercredi à San Mamés, Luis Enrique s’est dit ouvert à l’arrivée de nouveaux joueurs lors du prochain mercato hivernal.

« Vous êtes motivé par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités », confiait l’entraîneur espagnol depuis le Pays basque. Deux jours plus tard, il n’a pas changé d’avis et a réitéré le même souhait de voir débarquer des recrues en janvier afin de renforcer son collectif.

« Je ne change rien de ce que j’ai dit. Je suis ouvert comme d’habitude, on a un très bon directeur sportif qui analyse les possibilités. Ce que je veux toujours, c’est la même chose. Il y a des blessures, on a confiance dans les titis, mais ce n’est pas facile de signer un joueur pour nous lors de ce mercato », a indiqué Luis Enrique, qui a tout de même quelques critères sur les potentielles arrivées.

« Quelques joueurs très intéressants et moins chers »

Après avoir décidé de ne pas beaucoup recruter lors du prochain mercato d’hiver, le Paris SG devrait finalement profiter de cette fenêtre de transfert pour combler certaines lacunes. Avec les blessures, qui se multiplient de plus en plus, Luis Enrique ne dirait pas non à deux ou trois nouvelles signatures pour renforcer son équipe. Mais comme à son habitude, le coach du Paris Saint-Germain ne compte pas investir de grosses sommes durant cette période.

« Si tu connais quelques joueurs très intéressants et moins chers, je suis ouvert à t’écouter. On analyse tout et nous savons où nous voulons aller. Bien sûr qu’on va regarder, c’est une chose normale, mais on est confiant de ce que nous faisons et nous sommes ouverts », a expliqué Luis Enrique.

