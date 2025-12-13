Mercato : Dans le viseur de l’OM, il fait un appel du pied au PSG

Courtisé par l’OM lors du mercato d’été dernier, Bilal El Khannouss ne ferme aucune porte et glisse même quelques clins d’œil appuyés au PSG. À 21 ans, le milieu marocain semble déjà maîtriser l’art délicat de séduire sans s’engager.

Mercato OM : Entre Marseille et Paris, un discours qui entretient le mystère

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Bilal El Khannouss avait finalement choisi Stuttgart, préférant la Bundesliga à la pression phocéenne. Mais ses récentes déclarations relancent le feuilleton. Dans une interview accordée à Foot Mercato, le joueur confesse : « J’ai suivi le foot français avec énormément de bons joueurs, des grands clubs comme Marseille ou le PSG. C’est un bon championnat ». Une phrase qui résonne comme un appel à toutes les oreilles déjà sensibles aux charmes du jeune Lion de l’Atlas.

Marseille, où Medhi Benatia entretient désormais un lien privilégié avec la filière marocaine, garde forcément un œil attentif sur lui. Après Nayef Aguerd, le club olympien scrute les talents du royaume, et El Khannouss coche de nombreuses cases. En évoquant naturellement l’Olympique de Marseille, il souffle sur les braises d’un intérêt persistant, tout en refusant de s’enfermer dans un seul scénario.

Un clin d’œil appuyé au PSG

Mais la véritable surprise réside dans la façon dont El Khannouss mentionne le PSG, presque avec gourmandise. Le milieu offensif révèle : « À l’OM, tu avais Nasri, au PSG, j’aimais bien Zlatan Ibrahimovic. De grands joueurs ont joué ici. » Difficile d’être plus équitable… ou plus diplomate. Un hommage aux légendes des deux camps, en évitant soigneusement de froisser quiconque.

Le joueur va plus loin en racontant ses inspirations d’enfance : « Je suivais beaucoup le football belge. À Anderlecht, j’aimais Mbark Boussoufa, c’était mon joueur préféré. » Le message est clair : il observe, il admire, et surtout, il ne ferme aucune porte. Une manière subtile de dire au Paris Saint-Germain qu’un appel pourrait vite se transformer en rendez-vous, si les conditions s’y prêtent.

