OM : Derek Cornelius tempère les ambitions marseillaises

Derek Cornelius, arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, rêve grand avec le club phocéen. En dépit des grandes ambitions que nourrit le club de Marseille, le défenseur central préfère rester tout de même lucide.

OM : Derek Cornelius et Marseille gardent les pieds sur terre avant d’affronter le SRFC

Le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Derek Cornelius, a évoqué la rivalité avec le Paris Saint-Germain lors de la conférence de presse précédant le match contre le Stade Rennais. Tout en reconnaissant l’ambition du club, le Canadien a souligné l’importance de rester concentré sur les objectifs à court terme.

« Nous savons que pour lutter pour un titre, il faut se concentrer sur le prochain match », a déclaré Cornelius. « Que l’on remporte ou que l’on perde le championnat, ça ne se jouera pas demain. Donc, il faut penser à Rennes d’abord, puis à Lille, et on verra dans quelques mois où on en est. On est une équipe ambitieuse et on veut aller le plus haut possible, mais tout ça passe par le travail au quotidien », a déclaré Derek Cornelius, perturbé à son arrivée par des blessures.

Le défenseur marseillais a ainsi rappelé l’importance de rester concentré sur les objectifs immédiats et d’éviter de se projeter trop loin dans le futur. Cette déclaration témoigne de la maturité de l’équipe et de sa volonté de progresser match après match.

Un discours collectif de Derek Cornelius

En mettant l’accent sur le collectif et sur l’importance de chaque rencontre, Derek Cornelius rejoint le discours de son entraîneur et de ses coéquipiers. L’OM, malgré une dernière ratée, a su rebondir et se positionner en prétendant au podium. Cependant, les hommes de Roberto De Zerbi sont conscients de la difficulté de la tâche et savent qu’il faudra rester concentrés jusqu’au bout pour atteindre leurs objectifs.

Après la rencontre face à Rennes, l’OM aura un calendrier chargé avec des matchs importants à venir. Chaque victoire sera précieuse pour maintenir la pression sur le PSG et consolider la deuxième place. Cornelius et ses coéquipiers devront donc continuer à travailler dur et à afficher la même détermination pour atteindre leurs objectifs.