Coup de tonnerre à l’OGC Nice : Ineos met le club en vente !

Six ans après la reprise de l’OGC Nice, le groupe de pétrochimie Ineos, propriété de la première fortune britannique Jim Ratcliffe, aimerait déjà passer la main à un autre investisseur. Explications.

Daniel Riolo lâche une bombe sur l’avenir de l’OGC Nice

À quelques jours de l’ouverture d’une nouvelle saison en Ligue 1, Daniel Riolo a lancé une bombe sur l’avenir de l’OGC Nice. D’après l’éditorialiste, le club français pourrait changer de propriétaire dans les semaines ou mois à venir. Sur le plateau de l’émission L’After Foot sur RMC, le journaliste sportif a révélé que le groupe de pétrochimie Ineos aurait mis le club azuréen en vente. Mais Jim Ratcliffe n’aurait pas encore trouvé d’acheteur.

« Le club est à vendre, ce n’est pas étonnant, car la plupart des clubs sont en vente. Mais là en l’occurrence, Ratcliffe l’a mis en vente, et la banque Lazard en a, comme souvent dans ce genre de cas, la charge. Cela ne veut pas dire qu’il y a une vente demain, cela ne veut pas dire qu’il y a acheteur. Le club n’est pas dans une situation où cela attire la foule au portillon.

À voir

FC Nantes : Un club de Ligue 1 traque Mostafa Mohamed !

Cela jette un trouble au sein du club. Le tour préliminaire face à Benfica a fait du mal. À l’intérieur du club, on ne peut pas dire qu’il y ait une osmose parfaite entre les différents pôles. Pas mal d’inquiétude quand même. On apprend que le club est en vente. Derrière, il ne se passe rien au mercato, et c’est très inquiétant », a déclaré Daniel Riolo.

Au lendemain de l’élimination de l’OGC Nice en tour préliminaire de la Ligue des Champions, le groupe INEOS, qui avait pris le contrôle des Aiglons en août 2019, serait donc à la recherche d’un nouvel investisseur pour passer la main.